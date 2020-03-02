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GAÜN’de çok önemli işbirliği protokolü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.03.2020 17:41 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında Toplumsal Duyarlılık Projeleri İş Birliği Sözleşmesi imzalandı.GAÜN Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, GAÜN Rektörü Prof.

GAÜN’de çok önemli işbirliği protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında Toplumsal Duyarlılık Projeleri İş Birliği Sözleşmesi imzalandı.
GAÜN Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay Toplumsal Duyarlılık Projeleri’nde işbirliği yapılmasına imkan sağlayacak projeye imza attı. Sözleşme; Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) işbirliğinde Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine ve Kredi Yurtlar Kurumu Yurtları’nda kalan öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, bilimsel, akademik ve sportif sorumluluk verilmesine sağlayacak projelerle, Gaziantep vizyonu ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor. Projelerin bir başka amacı ise, gençlerin toplumsal yaşamdaki etkinliklere katılımını sağlamak, yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol oynamalarına imkan sunmak. Ayrıca, gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk faaliyetleriyle engelli, kimsesiz, öksüz, fakir, mülteci gibi dezavantajlı kesimlerin toplumla bütünleşmesini sağlamasına da zemin hazırlanacak.
Projenin hedefleri arasında Gaziantep halkında, kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesi, ortak yaşam bilincinin geliştirilmesi de bulunan proje 1 yıllık süreyi kapsıyor.

GAÜN’de çok önemli işbirliği protokolü

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