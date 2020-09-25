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GAÜN’de devir teslim

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.09.2020 17:37 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi GAÜN Rektörlüğü’ne atanan Prof.

Gaziantep Üniversitesi GAÜN Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Arif Özaydın, görevi selefi Prof. Dr. Ali Gür’den teslim altı. Prof. Dr. Gür, “Hocama iyi bir üniversite devrettik” derken, Rektör Prof. Dr. Özaydın ise, “Gaziantep Üniversitesi başarılı bir üniversite. Biz de başarılı üniversiteyi bir tık üste çıkaracağız” dedi.
Rektörlük makamında görevini Prof. Dr. Özaydın’a teslim eden Prof. Dr. Gür, “4 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı görevi nasıl bana tebliğ ettiyse, aynı şekilde hocamıza devrediyoruz. Bu süreç içeresinde çok güzel işler başardık. 15 Temmuz’a rağmen bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer taraftan üniversitenin akreditasyon, kalite ve teknopark anlamında çok iyi bir ivme kazanıldı” dedi.
"İyi bir üniversite devrediyoruz"
Gaziantep Üniversitesi’ninözellikle Uluslararasılaşma, uluslararası endekslere girme noktasında büyük bir başarı kazandığını belirten Prof. Dr. Gür, "Bir taraftan terör temizlikleri yapılırken, diğer taratanda huzur ve barış ortamında yeni öğretim üyeleriyle fakültelere büyük bir kalite kazandırıldı. Üniversite hastanemizi bu son süreçte birçok üniversite hastanesi çökerken tam tersine Türkiye’nin hâlihazırda firmalara vadesi galip ödenmemiş borcu olmayan tek hastanesi devrediyoruz. Tabiki bu bir ekip meselesi. Rektör yardımcılarım başta olmak üzere genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcıları, danışmanlarım, bütün öğretim kadromuz ve bütün rektörlük çalışanlarımızla birlikte bu işi beraber başardık. Biz sadece orkestra şefiyiz. Bu süreç içerisinde sayın hocama iyi bir üniversite devrettik ve daha iyi yerlere taşınması açısından her türlü desteği veririz. Burası büyük bir devlet kurumudur. Ne zaman ihtiyacı olursa hocamıza el uzatacağız, destek vereceğiz. Dört yıllık süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, YÖK Başkanımıza, valilerimize, belediye başkanlarımıza ve en önemlisi bu şehre katkı sağlayan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte başardık" şeklinde konuştu.
"Üniversiteyi bir tık üste çıkaracağız"
Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ise, Gaziantep Üniversitesi’nin başarılı bir üniversite olduğunu belirtterek, "Sizden aldığım bu başarılı üniversiteyi, bir tık üste çıkartmak adına desteklerinizi esirgememenizi istiyorum. Üniversitemiz başarılı. Elimden gelen en iyi rektör olmaya söz veriyorum. Kimsenin kişisel haklarıyla uğraşmayacağız. Burası barış ortamı zaten. Yaşadığımız kent ana kent olmuştur. Üniversitemizi ana kent üniversitesi yapmak istiyorum. Şam Bölgesi, Şam’dan ibaret değildir, Adıyaman’ı, Şanlıurfa’yı, Kahramanmaraş’ıyla geniş bir havzadır. Bu havzada lider bir üniversite yapmayı birlikte başaracağımızı düşünüyorum. Desteklerini yine isteyeceğim. Hocamızın bundan sonraki akademik hayatında başarılar dilerim. Her zaman yanındayım" diye konuştu.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şehmus Demir, Prof. Dr. Avni Gökalp, Prof. Dr. Metin Bedir’in yanısıra, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz’ın da katıldığı görev devir - teslimi sırasında halef-selef rektörler birbirlerine çiçek takdim etti.

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