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GAÜN’de “Dinamik zihinlerle, Dinamik sohbetler’ etkinliği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.03.2020 16:25 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’nda “Dinamik zihinlerle, Dinamik sohbetler” söyleşisi gerçekleştirildi.MMS Danışmanlık ve Koçluk Merkezi Kurucusu, Profesyonel Koç Mehtap Şamat, öğrencilere mezun olduktan sonra nasıl daha hızlı yol alabilecekleri konusunda bilgi verirdi.Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulundan mezun olan MMS Danışmanlık ve Koçluk Merkezi Koordinatörü Buket Mutlugün Sağlam ise öğrencilik döneminde elde ettiği sosyal yönlerinden bahsederek, öğrenmenin ne kadar uçsuz bucaksız olduğunu deneyimlemenin kendisini kariyer basamaklarında farklı kıldığını anlattı.Üniversite yıllarının verimli geçirilmesinin önemine değinen Şamat, gençlere okurken çalışmanın, sosyal aktivitelerde, platformlarda yer almanın, kişisel farkındalık ve farklılık yaratabilecekleri fırsatları değerlendirmelerinin, mezuniyet sonrası kariyer hayatlarına sağlayacağı olumlu etkileri örnekler vererek paylaştı.

GAÜN’de “Dinamik zihinlerle, Dinamik sohbetler’ etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu’nda “Dinamik zihinlerle, Dinamik sohbetler” söyleşisi gerçekleştirildi.
MMS Danışmanlık ve Koçluk Merkezi Kurucusu, Profesyonel Koç Mehtap Şamat, öğrencilere mezun olduktan sonra nasıl daha hızlı yol alabilecekleri konusunda bilgi verirdi.
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulundan mezun olan MMS Danışmanlık ve Koçluk Merkezi Koordinatörü Buket Mutlugün Sağlam ise öğrencilik döneminde elde ettiği sosyal yönlerinden bahsederek, öğrenmenin ne kadar uçsuz bucaksız olduğunu deneyimlemenin kendisini kariyer basamaklarında farklı kıldığını anlattı.
Üniversite yıllarının verimli geçirilmesinin önemine değinen Şamat, gençlere okurken çalışmanın, sosyal aktivitelerde, platformlarda yer almanın, kişisel farkındalık ve farklılık yaratabilecekleri fırsatları değerlendirmelerinin, mezuniyet sonrası kariyer hayatlarına sağlayacağı olumlu etkileri örnekler vererek paylaştı.

GAÜN’de “Dinamik zihinlerle, Dinamik sohbetler’ etkinliği

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Sabah
06:47
Öğle
12:47
İkindi
16:02
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Erman Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Özyurt Eczanesi
Sehitkamil
Tuba Seçil Eczanesi
Sehitkamil
B.Ş. Halk Eczanesi
Sahinbey
Baylar Eczanesi
Sahinbey
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