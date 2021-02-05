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GAÜN’de Gazilik ünvanı anısına koşu

05.02.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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8 Şubat 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gaziantep’e ‘Gazilik’ unvanı verilişinin 100.

8 Şubat 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gaziantep’e ‘Gazilik’ unvanı verilişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen atletizm yarışması Gaziantep Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ortaklığında, GAÜN Atatürk Anıtı önünde start verilen yarışta sporcular, kampüs içinde belirlenen bin 500 ile 3 bin metrelik mesafeyi koştu. Yarışmacılara yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahaya giriş alanında ateş ölçümleri yapıldı. Adana, Mersin ve Gaziantep’ten kadın ile erkek kategorilerinde olmak üzere 107 sporcunun katıldığı atletizm yarışmasına U16- kız, U16-erkek, U19 erkek ve büyükşehir kategorilerinde dereceye girenlere madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verildi.
Dereceye giren sporculara ödüllerini, GAÜN Öğretim Görevlisi Selahattin Koç, uluslararası hakemler Memik Vurucu, Şıh Mehmet Saltık, Gülhan Erbilici ve Ali Mete teslim etti.

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