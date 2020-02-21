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GAÜN’de ‘İyi Aile Yoktur’ konferansı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.02.2020 17:20 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fikir Akademisi Topluluğu tarafından hazırlanan konuşmacılığını MEF Üniversitesi Dr.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fikir Akademisi Topluluğu tarafından hazırlanan konuşmacılığını MEF Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Nihan Kaya’nın yaptığı ‘İyi Aile Yoktur’ konferansı düzenlendi.
Konferansta “İyi aile yoktur” isimli kitabından kesitler sunan Dr. Öğretim Üyesi Nihan Kaya, konuşmasında iyi ailenin tanımını yaparak, “İyi aile, ‘iyi aile yoktur’ diyen ailedir” dedi. Dr. Öğretim Üyesi Kaya, konuşmasının devamında ise, "Eğer ben kendimden çok eminsem, bir anne-baba ne yaparsa yapsın çocuğun iyiliği için yapıyor dersem, o zaman çocuğun ne kadar acı çektiğini göremem. Çocuğun ne kadar acı çektiğinden anne babadan bağımsız olarak bahsedebilmemiz gerekiyor. Anne-baba ve çocuk birbirlerinden ayrı insanlar ve birbirlerinden de ayrı oldukları için de değerliler” ifadelerini kullandı.
En görünmez acıların çocukların acıları olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Kaya konuşmasının devamında, “Kendi çocukluğumuzdaki acıları anne-babamız demeden eğer görebilirsek o zaman şu anda etrafımızdaki çocukların acılarını da görebiliriz. Çocuğun acısından bahsetmek aslında anne-babayı suçlamak değil. Sanki anne-babayı suçlamak gibi algılandığı için maalesef çocukların acısından bahsedemiyoruz. Çocuk şu konuda acı çekiyor dediğimizde farkında olmadan anne-baba diyerek herkes savunmaya giriyor. Hiç korkmadan, anne-babayı suçladığımızı düşünmeden, çocuğun acılarından bahsedebilmemiz gerekiyor. Çocukluğumuzda bize yapılan yanlışın yanlış olduğunu bilseydik o yanlış bize o kadar acı vermeyecekti. Bize kim nasıl davranırsa davransın biz bunu normal kabul ettik. İşte çocukluğun çıkmazı da orada. Yetişkinken biri bize böyle davranıyor fakat yanlış davranıyor diyebildiğimiz zaman o bize artık o kadar acı vermiyor” şeklinde konuştu.
GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Tunç ise, "Hepimize ailenin hiçbir şekilde dokunulmaması gereken bir değer olduğu öğretildi. Acaba dokunursak ne olur? Birilerinin dokunması gerekiyor. Dr. Öğretim Üyesi Nihan Kaya, böyle bir şeye dokundu. Çocuğun yetişmesi, toplumun iyileşmesi anlamında çok olumlu” diye konuştu.

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