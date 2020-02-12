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GAÜN’de rektörler zirvesi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.02.2020 16:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonu ile Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde 20-21 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan İpekyolu Kariyer Fuarı’na katılacak on üniversitenin rektörü, GAÜN Rektörü Prof.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonu ile Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde 20-21 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan İpekyolu Kariyer Fuarı’na katılacak on üniversitenin rektörü, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ün başkanlığında bir araya geldi.
Senato Salonu’nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, on paydaş üniversiteyle birlikte geçen yıl bölgesel olarak kariyer fuarının birincisini düzenlediklerini belirterek, “Bu yıl da yine Cumhurbaşkanlığı bu kariyer fuarının bölgemizde on paydaş üniversitemizle birlikte ev sahipliğimiz altında yapılmasını talep etti. Biz de bunu geçen yılki tecrübemize dayanarak yapacağız. Bu program sadece bizim üzerimizde olan bir program değil. Paydaş on tane üniversitemizin aktif olarak rektörlerimizle birlikte çalışma arkadaşlarının elini taşın altına koyacağı bir program. Çünkü amacı bunu gerektiriyor. Amaç, bölgede bulunan kurumsal, özel sektör ve Türkiye’nin kamu büyük kurumlarının öğrenci ve mezunlarla buluşturulması. Öğrencilerin veya üniversitenin tek başına ulaşamayacağı, iletişim kuramayacağı büyük kurumsal yapılara Cumhurbaşkanlığı’nın denetim ve himayesinde öğrencilere beceri kazandırmak için bu çok önemli. O yüzden her üniversitemiz bunun hem yaygınlaştırılması hem tanıtımı hem de öğrencilerinin bizzat bunun amacına uygun olarak istifade edebilmesi için çok aktif olmasında büyük fayda var” dedi.
GAÜN Senato Salonu’ndaki toplantıya, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Nihat Hatipoğlu, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, SANKO Üniversitesi Prof. Dr. Güner Dağlı katıldı. Ayrıca, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Seyrek, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay da toplantıda üniversitelerini temsilen bulundu.

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