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GAÜN’de Sevda Ülkemin Payitahtı: Kudüs etkinliği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.02.2020 15:41 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu tarafından Sevda Ülkemin Payitahtı: Kudüs adlı etkinlik ve sergi düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu tarafından Sevda Ülkemin Payitahtı: Kudüs adlı etkinlik ve sergi düzenlendi. GAÜN Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Eğitimci Ahmet Gök konuşmacı olarak katıldı.
Programın açılışında konuşan GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, Kudüs’ün herkes için çok değerli olduğunu, bütün Türkistan dünyasının ortak bir değeri ve paydası olduğunu vurguladı.
Doç. Dr. Doğan konuşmasında, “Kültürümüzde, yönetim anlayışımızda insan yaratılmışların en şereflisidir. Millet olarak, yaratılmışların en şereflisine hizmeti yaratıcıya hizmet olarak telakki ettik. Halka hizmet Hakk’a hizmet dedik. Bu anlayışla hakkı, hakkaniyeti dikkate aldık, adaleti tesis ettik. İnsanın ve insanlığın huzuru yönetim anlayışımızın temel prensibi oldu. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra 60 civarında devlet kurulmuş. Türkiye dışında bugün bu İslam dünyasının lokomotifi olabilecek tekrar yeniden barışı, huzuru, istikrarı sağlayabilecek başka bir devlet var mı? O açıdan hedef Türkiye. Kudüs’ün bugünkü problemlerini aşabilecek çapta birikime, donanıma, tarihi tecrübeye, askeri güce sahip olan devlet de Türkiye. O açıdan Rabbim devletimizin ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, bekasını daim kılsın” dedi.
Hz. Muhammed S.A.V’in İslamiyet’in yayılmasında önemli bir nokta olan Kudüs’ten Miraç’a yükseldiği ve Mescid-i Aksa’nın burada inşa edildiğinin kaydeden Memur- Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Ahmet Gök, konuşmasının devamında, “İslam için önemli olduğu kadar Yahudi ve Hristiyan dinleri için kabul gören bazı yapı taşları burada bulunmaktadır. İsa’nın burada çarmıha gerildiği rivayeti ve bu nedenle buranın hac noktası olarak kabul görmesi Hristiyanlar için, milattan önce 10. yüzyılda Kral Davud’un ele geçirmesi ise Kudüs’ü Yahudiler için anlamlı kılmıştır. İsrail, Doğu Kudüs’ü 1967 Altı Gün Savaşı sonrasında işgal etmiş ve ardından topraklarına katmıştı ancak bu durum uluslararası alanda tanınmıyor. Filistinliler, Doğu Kudüs’ü ileride kurulacak bağımsız bir Filistin Devleti’nin başkenti yapmak istiyor. İsrail ise bütün Kudüs’ü başkenti olarak görüyor. Hamas, İsrail’in Kudüs’ü başkenti olarak ilan etmesi durumunda yeni bir intifada başlatma tehdidinde bulunmuştu” ifadelerini kullandı.
Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş ise Kudüs denince Ömer, Selahaddin ve Abdülhamit isimlerini önemsediklerini belirterek, “Bizans’ın elinden Kudüs’ü alan Hz. Ömer’dir. Oradaki Yahudileri, Hristiyanların zulmünden kurtarıyor. Selahaddin orayı fethediyor, Hristiyanların elinden alıyor. Abdülhamit cennet mekan orayı Yahudilere satmıyor. O yüzden bu üç ismi çok okuyup çok anlamak Kudüs’ü anlamak demektir. Kudüs bütün Müslümanları birleştirecek bir güce sahip. Allah’ın izniyle Kudüs, ilk kıblemiz, bütün Müslümanları bir araya getirecek ve kendisi de özgürlüğüne kavuşacaktır” diye konuştu.
Etkinlikte, öğrenciler tarafından “Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde” ve “Kudüs” gibi konuyla ilgili şiirler okundu.

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