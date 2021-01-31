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GAÜN’den otizm projesi kapsamında ulus ötesi ortaklarla etkinlik

31.01.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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GAÜN’den otizm projesi kapsamında ulus ötesi ortaklarla etkinlik

Gaziantep Üniversitesi ulus ötesi düzeyde politikalar geliştirilmeye yönelik projeler yürütmeye devam ediyor.Ebeveynler için Bütünleştirici Otizm Eğitimi (IPAT) kapsamında Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öncülüğünde, Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan akademisyenlerin dahil olduğu proje ekibiyle birlikte iki gün süren ulus ötesi proje toplantısında Gaziantep Üniversitesi’ni temsil ettiler.Otizm konusuyla ilgili ülkelerin ortak ve farklı uygulamalar tartışıldıIPAT projesi ortağı ülkelerdeki otistik bireylere hizmet sağlanması, politikalar ve uygulamalar, sağlık, eğitim ve sosyal refah sektörlerindeki güçlü ve zayıf yönlerin tartışıldığı toplantıda Gaziantep Üniversitesi, Yunanistan’dan Çocuk ve Ergen Merkezi, EPIONI Uluslararası Bakıcılar Ağı, İtalya’dan ONLUS Sosyal Kooperatifi ve İspanya’dan Otizmlilerin Ebeveynleri Derneği sunumlarını gerçekleştirdiler.Çevrimiçi toplantı kapsamında sanal geziler düzenlendiProje etkinliği kapsamında sunumlar, tartışma oturumları ve sanal gezilerde düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi ulus ötesi düzeyde politikalar geliştirilmeye yönelik projeler yürütmeye devam ediyor.
Ebeveynler için Bütünleştirici Otizm Eğitimi (IPAT) kapsamında Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öncülüğünde, Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan akademisyenlerin dahil olduğu proje ekibiyle birlikte iki gün süren ulus ötesi proje toplantısında Gaziantep Üniversitesi’ni temsil ettiler.
Otizm konusuyla ilgili ülkelerin ortak ve farklı uygulamalar tartışıldı
IPAT projesi ortağı ülkelerdeki otistik bireylere hizmet sağlanması, politikalar ve uygulamalar, sağlık, eğitim ve sosyal refah sektörlerindeki güçlü ve zayıf yönlerin tartışıldığı toplantıda Gaziantep Üniversitesi, Yunanistan’dan Çocuk ve Ergen Merkezi, EPIONI Uluslararası Bakıcılar Ağı, İtalya’dan ONLUS Sosyal Kooperatifi ve İspanya’dan Otizmlilerin Ebeveynleri Derneği sunumlarını gerçekleştirdiler.
Çevrimiçi toplantı kapsamında sanal geziler düzenlendi
Proje etkinliği kapsamında sunumlar, tartışma oturumları ve sanal gezilerde düzenlendi. Otizmli bireylere ve ailelerine hizmet veren kurum ve kuruluşlara düzenlenen geziler sırasında, çocuk ve ergenler için bölümler, gündüz bakım merkezleri ve poliklinik bölümleri ziyaret edilmiş oldu.
Oldukça yoğun geçen programla ilgili olarak Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin, “Projemiz oldukça yoğun bir toplantı gündemi ile başlamış oldu. Yunanistan, İspanya ve İtalya ile eş zamanlı yürütülen proje kapsamında otizmli çocuklara sahip ebeveynlerin eğitimi için bir eğitim modülünün geliştirilmesi ve bu modülün uzaktan bir eğitim aracı haline getirilerek yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda emeği geçen tüm öğretim üyelerimizi kutluyorum” dedi.
Etkinliğe proje koordinatörü Prof. Dr. Sevilay Şahin ile birlikte proje ekibi üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Tanrıkulu, Öğr. Gör. Cenk Gülhan ve Öğr. Gör. Şehnaz Sakıcı katıldı.

GAÜN’den otizm projesi kapsamında ulus ötesi ortaklarla etkinlik

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