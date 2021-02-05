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GAÜN’den özel yetenekli öğrenciler için proje

05.02.2021 18:29 | Son Güncelleme:
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GAÜN’den özel yetenekli öğrenciler için proje

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) koordinatörlüğünde yürütülmeye başlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus Plus Programı Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen “Kapsayıcı Eğitim Yoluyla, Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Güçlendirilmesi” Projesi çalışmaları hız kesmiyor.Yaklaşık 300 başvuru arasından seçilen ve desteklenmeye hak kazanan 12 okul eğitimi projesinden biri olma özelliğini taşıyan proje; özel yetenekli öğrenciler için eş zamanlı ulus ötesi çalışmalar yürüterek ülke politikalarına katkı sağlama amacını taşıyor.Toplantıya birçok ülkeden katılım sağlandıProje kapsamında, geçtiğimiz günlerde ulus ve ulus ötesi ortakların katılımıyla çevrimiçi bir tanışma ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) koordinatörlüğünde yürütülmeye başlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus Plus Programı Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen “Kapsayıcı Eğitim Yoluyla, Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Güçlendirilmesi” Projesi çalışmaları hız kesmiyor.
Yaklaşık 300 başvuru arasından seçilen ve desteklenmeye hak kazanan 12 okul eğitimi projesinden biri olma özelliğini taşıyan proje; özel yetenekli öğrenciler için eş zamanlı ulus ötesi çalışmalar yürüterek ülke politikalarına katkı sağlama amacını taşıyor.
Toplantıya birçok ülkeden katılım sağlandı
Proje kapsamında, geçtiğimiz günlerde ulus ve ulus ötesi ortakların katılımıyla çevrimiçi bir tanışma ve koordinasyon toplantısı düzenlendi. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi, Portekiz’den Social Raquel Lombardi, Makedonya’dan EUNOIA, İngiltere’den Restorative Justice for All International Institute ve Polonya’dan Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Lodzi’den katılan proje ekibi üyeleri kendilerini ve kurumlarını tanıtan sunumlar gerçekleştirdi.
Toplantıya Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yılmaz Öztürk, Doç. Dr. Hüseyin Öztürk, Doç. Dr. Mehmet Murat, Doç. Dr. Ali Çekiç, Dr. Öğr. Üyesi Aykar Tekin Bozkurt ve Öğr. Gör. Şehnaz Sakıcı katıldı. Toplantıda aynı zamanda projenin ulus ötesi başlangıç toplantısı gündemi de kararlaştırıldı.

GAÜN’den özel yetenekli öğrenciler için proje

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