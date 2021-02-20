YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Gaybiefendi Mahallesi’ne Halk Ekmek Satış Büfesi

Gaybiefendi Mahallesi’ne Halk Ekmek Satış Büfesi

20.02.2021 12:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Gaybiefendi Mahallesi’nde Halk Ekmek Satış Büfesi’nin açılışı, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından yapıldı.Vatandaşların daha ucuza ekmek alabilmesi için hayata geçirilen Halk Ekmek Satış Büfesi, Gaybiefendi Mahallesi’nde açıldı.

Kütahya’nın Gaybiefendi Mahallesi’nde Halk Ekmek Satış Büfesi’nin açılışı, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından yapıldı.
Vatandaşların daha ucuza ekmek alabilmesi için hayata geçirilen Halk Ekmek Satış Büfesi, Gaybiefendi Mahallesi’nde açıldı. Açılışa Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Ömer Köse, Mahalle Muhtarı Seydi Ahmet Özsankur ile mahalle sakinleri katıldı. Açılışta konuşan Başkan Işık, “Belediyemizin kontrolünde ekmek üretimi yapan Halk Ekmek firmamızın satış yaptığı büfeleri içimize sindirememiştik. Uzun yıllardan beri kullanıldığı için eskimişti. Bugün numune olarak yaptığımız ve büfenin ilkini Gaybiefendi mahallesine hizmete açıyoruz. Bundan sonrada diğer 11 büfemizin tamamını yenileyeceğiz. Halk ekmek büfelerinde ekmeklerin satış fiyatı komisyonumuzun aldığı karar doğrultusunda yüzde 20 daha uygun olacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:39
Öğle
13:19
İkindi
16:19
Akşam
18:49
Yatsı
20:06

Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Armutlar Eczanesi
Merkez
Atakent Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
Kale Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

DPÜ’de Akademik Yükseltme Töreni

DPÜ’de Akademik Yükseltme Töreni

Başkan Çalışkan, engelli vatandaşın kedi evi isteğini geri çevirmedi

Başkan Çalışkan, engelli vatandaşın kedi evi isteğini geri çevirmedi

DPÜ Simav Teknoloji Fakültesi’nde Akademik Teşvik Ödülleri’ töreni

DPÜ Simav Teknoloji Fakültesi’nde Akademik Teşvik Ödülleri’ töreni

Çavdarhisar Barajı’nda su seviyesi yükseliyor

Çavdarhisar Barajı’nda su seviyesi yükseliyor

Başkan Akağaç: ’’Asılsız söylentilere itibar etmeyin’’

Başkan Akağaç: ’’Asılsız söylentilere itibar etmeyin’’

Kaymakam Pelvan: Yaşlılarımızın yanındayız"

Kaymakam Pelvan: Yaşlılarımızın yanındayız"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.