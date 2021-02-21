YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Gaybiefendi’ye mahalle fırını

Gaybiefendi’ye mahalle fırını

21.02.2021 12:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Gaybiefendi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan mahalle fırınının açılışı, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından yapıldı.Gaybiefendi Mahallesinde ki mahalle fırının açılışı, Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Ömer Köse, Mahalle Muhtarı Seydi Ahmet Özsankur ile mahalle sakinlerinin katılımıyla Belediye Başkanı Prof.

Kütahya’nın Gaybiefendi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan mahalle fırınının açılışı, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından yapıldı.
Gaybiefendi Mahallesinde ki mahalle fırının açılışı, Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Ömer Köse, Mahalle Muhtarı Seydi Ahmet Özsankur ile mahalle sakinlerinin katılımıyla Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından yapıldı.
Açılışta konuşan Başkan Işık, "Gaybiefendi mahallemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan mahalle fırınımızın yenilenmiş halini açacağız. Fırınlarımızın ikisini de yıkıp yeniden yaptık. Binamızı elden geçirdik. Hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda mahalle fırınımızı tekrar mahallemize kazandırdığımız için mutluyuz. İleriki günlerde 5-6 tane daha doğalgazlı mahalle fırınımızın yapımını programımıza aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:15
Sabah
07:38
Öğle
13:19
İkindi
16:20
Akşam
18:50
Yatsı
20:07

Kütahya Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Aykut Eczanesi
Merkez
Değirmen Eczanesi
Merkez
Demıral Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Polisten ’Çakarlı araç’ denetimi

Polisten ’Çakarlı araç’ denetimi

Kütahya’da depreme dayanıksız olduğu belirlenen 11 okul yıkılacak

Kütahya’da depreme dayanıksız olduğu belirlenen 11 okul yıkılacak

Kütahya’da ruhsatsız pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi

Kütahya’da ruhsatsız pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi

DPÜ’de Akademik Yükseltme Töreni

DPÜ’de Akademik Yükseltme Töreni

Gaybiefendi Mahallesi’ne Halk Ekmek Satış Büfesi

Gaybiefendi Mahallesi’ne Halk Ekmek Satış Büfesi

Başkan Çalışkan, engelli vatandaşın kedi evi isteğini geri çevirmedi

Başkan Çalışkan, engelli vatandaşın kedi evi isteğini geri çevirmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.