Gayrimenkul Danışmanı Mustafa Akdamar: “Yatırım açısından güzel bir zaman”

Kamu Bankları tarafından başlatılan konut kredisi kampanyası ile gayrimenkul sektörüne talep arttı. Gayrimenkul Danışmanı Mustafa Akdamar, konut kredisi faizlerinin şimdiye kadarki en düşük seviyelere kadar inerek 0.64’de başlaması ile birlikte konut alımlarında hareketlenme olmasını beklediklerini söyledi.

Korona virüs salgını dolayısıyla olumsuz yönde etkilenen gayrimenkul sektöründe normalleşme sürecinin yanında kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını düşürmesi sektörde hareketlilik beklentisi oluşturdu. Düşük konut kredisi faiz oranlarının açıklanması ile birlikte korona virüs salgınıyla durgunluk yaşayan gayrimenkul sektöründe hareketlilik yaşanması bekleniyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Danışmanı Mustafa Akdamar; ”Şuanda pandemi sürecinin yavaş yavaş atlatan piyasalarımız, faiz oranlarının düşüşü ile güzel bir ivme kazandı. Gayrimenkul ihtiyacı olan, yatırım yapmak isteyen ileriye dönük vatandaşlarımızın özellikle kamu bankalarının faiz oranlarının düşüşü ile yatırım yapmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelecek dönemde fiyatların artacağını ön görüyoruz. Yatırım açısından güzel bir zaman” ifadelerini kullandı

Eldeki mevcut konutlar tüketildikten sonra fiyatların çok ciddi manada artacağını öngören Akdamar; "İnşaat ruhsatı alma sayısı son 2-3 yılda ciddi manada düştü. Zaten stokların üretilen konut sayısı belli. Gurbetçilerimizin gelişi ile piyasaların açılması ile konut kredi faizlerinin düşüşü ile piyasanın hızlı bir şekilde artmasını bekliyoruz. Eldeki mevcut konutlar tüketildikten sonra fiyatların çok ciddi manada artacağını düşünüyoruz. İnsanlarımızın yatırım yapmasını tavsiye ediyoruz" dedi.



