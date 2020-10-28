Gayrimenkul vergilendirmesine yeni model geliyor

Kamu personeli daha verimli kullanılacak, çalışan memnuniyeti artırılacak, kamu personelinin mali ve sosyal hakları makroekonomik politikalarla uyumlu şekilde belirlenecek. Kamu personelinin daha verimli çalışabilmesini teminen mesleki ve kişisel eğitim planlarının hazırlanmasına destek olması için geliştirilen araçların kullanımı yaygınlaştırılacak.

Gözden geçirmeler sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Bu yolla oluşturulacak mali alan öncelikli harcama alanlarına ayrılacak.

Programda yer alan hedefler kapsamında, harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanması için harcama gözden geçirmeleri yapılacak. Harcamaların gözden geçirilmesi için yöntem ve araçlar geliştirilecek.

AA muhabirinin, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında etkin şekilde kullanılan maliye politikası, program döneminde ekonomik toparlanmaya zarar vermeyecek şekilde sıkılaştırılmaya başlanacak.

Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek, vergi harcaması nitelikli düzenlemeler gözden geçirilerek etkin olmayanlar kademeli olarak kaldırılacak. Bu teşviklerin vergisel etkileri tespit edilecek.

Kamu yatırım harcamalarında tasarruf sağlamak üzere kamu ihale ve sözleşme süreçleri iyileştirilerek rekabet artırılacak. Kamu ihalelerine yönelik yapılacak düzenlemeyle belirli parasal limitler ve alım türleri bazında Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin yeterliklerine uygun sınıflandırılmasına yönelik sistem geliştirilecek. İhalelere katılımda bu sınıflandırmanın dikkate alınması sağlanacak.

Kapsam, matrah ve vergi oranlarının yeniden düzenlenmesiyle doğrudan vergilerin, vergi gelirleri içindeki payında artış sağlanacak. Kapsam, matrah ve vergi oranlarına yönelik çalışmalar yapılacak.

- Gayrimenkul vergileri yeniden değerlendirilecek

Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Kişilere ait gayrimenkullerden alınan vergilerin, ülke düzeyinde tasarrufun teşviki ve kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi için kullanılması amaçlanırken, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için konuya ilişkin ilgili mevzuat taramaları yapılarak bu yöndeki düzenlemeler gözden geçirilecek.

Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacak. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesine ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokularak vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecek. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar, sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemelerle gerekli altyapıyı birlikte oluşturacak.

