Gaz kaçağından kaynaklanan patlamada canından oluyordu

İLHAMİ ERKILIÇ - Bayburt'taki evinde değiştirdiği piknik tüpünün gaz kaçağını fark edemeyen ve ocağı yakmasıyla meydana gelen patlamada ağır yaralanan Hüseyin Uysal, Erzurum'da tedavi görüyor.

Emekli müezzin 3 çocuk babası Uysal (65), 5 gün önce Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kuşmer Yaylası'ndaki evinde biten piknik tüpünü dolusuyla değiştirirken tüp başlığındaki gaz kaçağını fark etmedi.

Ocağı yakmasıyla meydana gelen patlamada evinin iki duvarı yıkılan ve ağır yaralanan Uysal, Bayburt Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Elleri ve yüzünde 2. ile 3. derece yanıklar oluşan, göz ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uysal'ın, merkezdeki tedavisi sürüyor.

Uysal, AA muhabirine, başına gelen olayın etkisinden günler geçmesine rağmen kurtulamadığını ve olayı bir türlü unutamadığını söyledi.

Evdeki tüpü değişirken yavaş davrandığını anlatan Uysal, "O anda olay nasıl oldu bilemedim. İlk defa tüp değiştirmiyorum. Küçük odanın tavanı çok alçaktı, gaz kaçağı olmuş. Kibriti çaktığımda tüp çok az yandı ve neden böyle az yanıyor deyince patlama oldu, odanın iki duvarı da yıkıldı." dedi.

- "Oradan sağ ve yaralı çıkmak mucize gibi"

Uysal, olay sonrası komşularının yardımıyla Bayburt'a, ardından ambulansla Erzurum'a geldiğini belirterek, böylesine şiddetli patlamadan mucizevi şekilde sağ çıkmanın mutluluğunu da yaşadığını dile getirdi.

Patlama nedeniyle duvarları yıkılan odadan yaralı çıktığına komşu ve arkadaşlarının da inanamadığını aktaran Uysal, şöyle konuştu:

"Allah beni çocuklarıma bağışladı. Odanın durumunu görenler oradan nasıl yaralı çıktığımı sorguluyor. Eşimin o anda evde olmaması ve komşuya gitmesi en büyük tesellim. Hala olayın şokundayım. Oradan sağ ve yaralı çıkmak mucize gibi. Dikkatsizlik de etmiş, dalgınlıkta da bulunmuş olabilirim. Mutlaka tüp değişirken camları, kapıları açmalı ve ortamı havalandırılmalıyız. Kimse ben bu işi biliyorum, bana bir şey olmaz demesin. "

Uysal, olaydan etkilenen komşularının, yaylaya bomba atıldığını sandıklarını belirtti.

Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da tüp patlaması sonucu elleri ve yüzünde 2. ve 3. derece alev yanıkları olan Uysal'ın tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Gözlerle alakalı tedavileri var. Medikal ve pansuman tedavilerine devam ediyoruz. Cerrahi müdahale ileride düşünülebilir ama şu an öyle bir durum yok." dedi.

