GAZBİR Başkanı Arslan'dan doğal gaz işlemlerinin online yapılması çağrısı:

Doğal gaz dağıtım faaliyetinin vatandaşla bire bir temas gerektiren bir sektör olduğuna işaret eden Arslan, "Bazı doğal gaz abonelerimiz fatura ödeme, abonelik, gaz açma ve kapama başvuruları gibi işlemleri müşteri merkezlerine giderek yapmayı tercih ediyor. Özellikle fatura ödeme dönemlerinde müşteri merkezlerinde personel takviyesi yapılmasına rağmen kalabalık bir ortam oluştuğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bankaların internet siteleri üzerinden doğal gaz ve elektrik faturalarını online ödeme imkanı mevcut. Vatandaşlarımızın abonelik başlatma ve sonlandırma başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilmelerine imkan sağlayan altyapı da kullanıma hazır durumda. Dağıtım şirketlerimiz, ofislerinde gerekli dezenfeksiyonu sağlayarak önlem alıyor. Virüsün yayılma riskini en aza indirmek için mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunmamak ve sosyal teması azaltmak gerekiyor. Bu nedenle, vatandaşlarımızdan isteğimiz, doğal gaz işlemlerini zorunlu olmadıkça müşteri merkezlerinden yapmamaları. Gelişen teknolojiler doğal gaz ve elektrik hizmetlerine ilişkin işlemlerin evlerden yapılmasına imkan sağlıyor. Doğal gaz işlemlerinin uzaktan yapılmasında ülkemiz genelinde alınan tedbirler çerçevesinde fayda görüyoruz. Doğal gaz dağıtım şirketlerimiz faaliyetlerini kesintisiz yapacak şekilde tedbirlerini alıyor. Çalışanlarımızı alınacak tedbirler konusunda bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımızı da bu süreçte sağduyulu ve tedbirli davranmaya davet ediyoruz."

