Gazete gibi düğün davetiyesi

Ordu’da evlenmeye karar veren bir çift, hazırladıkları düğün davetiyesi ile görenleri şaşırttı.

Tabldot gazete formatında hazırlanan ‘Evleniyorlar’ manşeti ile yayınlanan gazete tarzı düğün davetiyesinde çift hakkındaki bilgiler ve düğün tarihi flaş haber şeklinde yer alıyor. Davetiyede ayrıca düğüne gelenlere korona virüse karşı maske takma uyarısı yapılırken, arka sayfada ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ağzından “Düğünümüzde sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim” uyarısına yer verildi.

Gazetede davetiye şeklinde yazılan haberde ise “Ünlü çift bu özel günde herkesi yanlarında görmek istiyor” diye yazıldı.

Dünya evine girmeye hazırlanan Mert Tolga Coşkun, basın camiasında çalıştığı için aklına gazete tarzı düğün davetiyesi yaptırmak geldiğini ve beden öğretmeni olan müstakbel eşinin de bunu kabul ettiğini belirtti. Coşkun, “Farklılıklar her zaman cazip ve güzel oluyor. Düğün davetiyesini görenler şaşırıyor, beğeniyor. İnsan ömründe bir defa çıkan tek baskılı müstakil gazetede ayrıca anne ve babalarımızın isimlerini de yazdık" diye konuştu.

Çift, 31 Ağustos 2020 Efirli DSİ Sosyal Tesisleri’nde saat 19.00’da düzenlenecek törenle çift dünya evine girecek.



