Gazeteci Ali Öcal hayatını kaybetti

Gazeteci Ali Öcal, 63 yaşında vefat etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Öcal, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Öcal için yarın saat 11.00'de 19 Mayıs Dış Sahalar'da tören düzenlenecek. Ali Öcal'ın cenazesi ise Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, ikindi namazını müteakip Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Öcal'ın vefatı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve başkentin spor kulüpleri, başsağlığı mesajı yayımladı.



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