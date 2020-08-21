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Gazeteci Cüneyt Çelik’in mutlu günü

KARS HABERLERİ  | 21.08.2020 11:29 | Son Güncelleme

Gazeteci Cüneyt Çelik, İl Kadastro Müdürlüğü personellerinden Elif Ural ile evlendi.Gazeteci Cüneyt Çelik ile Kars İl Kadastro Müdürlüğü personellerinden Elif Ural, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler altında evlendi.Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının uygulandığı düğün Kars İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisince alınan kararla 2 saat sürdü.Toy babalığını Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu ve Kars Ziraat Odası Adem Ertaş’ın yaptığı düğüne Bitlis Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç’un yanı sıra çok sayıda daire amiri siyasi parti temsilcisi, STK temsilcisi, gazeteciler ve davetliler katıldı.

Gazeteci Cüneyt Çelik’in mutlu günü

Gazeteci Cüneyt Çelik, İl Kadastro Müdürlüğü personellerinden Elif Ural ile evlendi.
Gazeteci Cüneyt Çelik ile Kars İl Kadastro Müdürlüğü personellerinden Elif Ural, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler altında evlendi.
Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının uygulandığı düğün Kars İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisince alınan kararla 2 saat sürdü.
Toy babalığını Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu ve Kars Ziraat Odası Adem Ertaş’ın yaptığı düğüne Bitlis Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç’un yanı sıra çok sayıda daire amiri siyasi parti temsilcisi, STK temsilcisi, gazeteciler ve davetliler katıldı.

Gazeteci Cüneyt Çelik’in mutlu günü

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