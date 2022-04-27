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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

27.04.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gözaltına alınarak "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, tahliye edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Nisan'da tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun avukatı, mahkemeye başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Haskoloğlu'nun tahliyesine hükmetti.

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haskoloğlu, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı.

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