Gazeteci Karakavukoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’da yayın yapan çeşitli gazetelerde çalışan ve bir süredir kemoterapi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Erdal Karakavukoğlu, sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi.

Yerel bir gazete ve internet haber sitesinin imtiyaz sahibi olan Erdal Karakavukoğlu, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süredir hastanede kemoterapi tedavisi görüyordu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Karakavukoğlu’nun durumu geçtiğimiz hafta ağırlaştı. Bunun üzerine Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ndeki Palyatif Servisi’ne sevk edildi. Karakavukoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Karakavukoğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Beycami’de kılınan cenaze namazının ardından Ovaeymir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Karakavukoğlu’nun ailesi, sevenleri ve basın mensupları katıldı.

