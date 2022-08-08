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Gazeteci Latif Şimşek ve kendisini darbettiği iddia edilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

08.08.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Latif Şimşek ve kendisini darbettiği iddia edilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Bir televizyon kanalında çıkan tartışmada darbedilen gazeteci Latif Şimşek ile olayla ilgili tutuklanan şüpheli Emrah Topal'ın emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

Şişli Asayiş Büro Amirliği'nde 6 Ağustos gecesi "mağdur-müşteki" sıfatıyla ifade veren gazeteci Latif Şimşek, TV100 kanalındaki programda, kendisi gibi orada bulunan diğer konuklarla gündeme dair konuşmaya başladıklarını belirtti.

Şimşek, "Bu ülkenin hakimini de savcısını da polisini de istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsiniz." şeklinde bir ifadede bulunduğu sırada, Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un sesini yükselttiğini ve üzerine yürümeye başladığını, kendisi de koltuktan kalkınca karşılıklı tartıştıklarını aktardı.

Araya eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın girdiğini kaydeden Şimşek, programa ara verildiğini, konuklardan Doğan Çağlar'ın Enginyurt'u uzaklaştırmaya çalıştığını ancak Enginyurt'un küfür edip kendisine saldırdığını öne sürdü.

Şimşek, kanala Enginyurt ile birlikte gelen ancak programın konuğu olmayan bir kişinin kendisine arkadan sarılıp yüzüne doğru yumruk attığını, kendisini korumaya çalıştığını ancak bu kişinin tokat atıp hakaret etmeye devam ettiğini, konukların yardımıyla dışarıya çıkarılırken kolunun Enginyurt tarafından sıkılıp hakaret ve tehditlere devam edildiğini savundu.

İfadesinin devamında Enginyurt ve yanındaki kişiden şikayetçi olduğunu belirten Şimşek, darp raporunu da sundu.

- Emlakçı şüpheli programı misafir olarak takip etti

Hakkında şikayette bulunulduğunu haberlerden öğrenince Şişli Asayiş Büro Amirliğine kendiliğinden gittiğini öne süren şüpheli Emrah Topal, mesleğinin emlakçılık olduğunu ifade etti.

Arkadaşı Ali Şenyurt'un, Cemal Enginyurt'un danışmanı olduğunu belirten Topal, olay günü Enginyurt'un programa katılacağını öğrenince yanlarında misafir olarak gitmek istediğini, Enginyurt, Ali Şenyurt ve Enginyurt'un danışmanı olan Sedat adlı kişiyle birlikte kanala gittiklerini anlattı.

Programın bir bölümünde seslerin yükseldiğini ifade eden Topal, şunları kaydetti:

"Yayının kesildiğini görünce tekrar ara verildiğini düşünüp stüdyoya girdik. Enginyurt ile Şimşek arasında sözlü tartışma olduğunu gördük. Program konukları Cemal Bey'i sakinleştirmeye çalışıyordu. Ben de Latif Bey'i sakinleştirmek amacıyla önünde durarak 'sakin ol' diyerek yerine oturmasını istedim ancak bana bir anda sinirli bir şekilde 'Sen kimsin lan?' diye tepki verdi. Sinir hali olduğunu düşünerek karşılık vermedim. Arkamı dönerek Cemal Bey'i sakinleştirmek istedim. Bu esnada Latif Bey küfürlü konuşmaya başlayınca Cemal Bey ile arası iyice gerildi. Son olarak 'Sen kimsin ulan bana sesini yükseltiyorsun?’ diyerek masa üstündeki kupayı tutunca, atacağını düşündüm. Müdahale etmek istedim ancak aşırı tahriklerinden dolayı öfkeme yenildim ve şahsa fiziki müdahalede bulundum. Daha sonra orada bulunan kişiler araya girdi, sakinleştim ve kanaldan ayrıldık."

Şimşek ile husumeti olmadığını bildiren Topal, "Bir anlık sinir hali yaşanan bir olaydır. Pişmanım." ifadesini kullandı.

Şüpheli Topal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde ise televizyon programını seyirciler arasından takip ettiğini, tartışmayı görünce önce tarafları sakinleştirmeye çalıştığını, kendisine kupa bardağı atacağını düşündüğü Şimşek'i çektiğini ve birkaç yumruk attığını anlattı.

Şimşek'e hakaret ve tehditte bulunmadığını aktaran Topal, "Olay bir anlık öfke sonucu yaşanmıştır." iddiasında bulundu.

- Enginyurt'un evrakı Ankara'ya gönderilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı, tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği, olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında şüpheli Emrah Topal gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Milletvekili olan ve dokunulmazlığı bulunan Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedilmişti.

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