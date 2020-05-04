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Gazeteci Tülay Karabağ Üçler son yolculuğa uğurlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.05.2020 15:54 | Son Güncelleme

Gazeteci Tülay Karabağ Üçler son yolculuğa uğurlandı

KOCAELİ (AA) - İstanbul'da meme kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Tülay Karabağ Üçler'in cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı morgundan alınan Üçler'in cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki baba evine getirildi.

Üçler'in cenazesi, helallik alınmasının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına dikkat edilerek kılınan namazın ardından Uzunbey Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Üçler'in yakınları ile NTV Kocaeli Temsilcisi ve Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan katıldı.

Meme kanserine nedeniyle yaklaşık 17 yıldır savaş veren Üçler, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

- Öz geçmiş

Tülay Karabağ Üçler, 1969 yılında Kars'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Göle Atatürk İlkokulu ve Göle 100. Yıl Lisesi'nde tamamlayan Üçler, 1988 yılında Ağrı Sağlık Meslek Lisesi’ni bitirdi.

Üçler, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini "Popüler Kültür Açısından Radyo Televizyon Programcılığı" konulu teziyle aynı üniversitede tamamlayan Üçler, sekiz yıl Star TV'de yardımcı yönetmen, program yapımcısı, haber prodüktörü ve muhabir olarak görev yaptı.

2000 yılında NTV'de haber programı prodüktörlüğüne başlayan ve 2006 yılından beri de "ntv.com.tr" sağlık editörü olarak görev yapan Üçler, çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerden ödüllere layık görüldü.

Üçler, kanserle mücadele sürecini kaleme aldığı "Kanser Bana da Yakışmadı" isimli kitap yazmış, 16 Ağustos 2016 tarihinde "www.ntv.com.tr" sitesinde yayımlanan "Yüzü Olmayan Kadın" başlıklı röportajıyla Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü'ne (TGC) layık görülmüştü.

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