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Gazeteci Yadigar Jira’ya yeni görev

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 25.08.2020 12:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraşlı gazeteci Yadigar Jira, Anadolu Basın Yayın Birliği’nin (ABYB) Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölge Başkan Yardımcılığına atandı.Türkiye’de 7 bölge ve 68 kentte faaliyet gösteren Anadolu Basın Yayın Birliği, yapılanmaya devam ediyor.

Gazeteci Yadigar Jira’ya yeni görev

Kahramanmaraşlı gazeteci Yadigar Jira, Anadolu Basın Yayın Birliği’nin (ABYB) Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölge Başkan Yardımcılığına atandı.
Türkiye’de 7 bölge ve 68 kentte faaliyet gösteren Anadolu Basın Yayın Birliği, yapılanmaya devam ediyor. Ankara’da düzenlenen toplantıda bir araya gelen Anadolu Basın Birliği toplantısında Kahramanmaraşlı gazeteci Yadigar Jira, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölge Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Verilen görevden duyduğu memnuniyeti dile getiren gazeteci Yadigar Jira, “Türkiye genelinde bir çok ilde ağını genişletip, büyük bir aile olma yolunda ilerleyen Anadolu Basın Yayın Birliği ile bu yolda hareket etmeye, yürümeye ve zorlukları birlikte başarmaya adım attık. Bugüne kadar meslek hayatımda yapmış olduğum bütün çalışmalarda üstlendiğim bütün görevlerde sonuna kadar başarı gösterdiğime inanıyorum. Bundan sonra bölge başkan yardımcısı olarak bana verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağım. Bu görevin bana verilmesinde emeği geçen ve destek olan başta Genel Başkanımız Salih Ergül olmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölge Başkanı Ayhan Akyol ile tüm yönetime teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Basının önemini vurgulayan Anadolu Basın Birliğinin Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraşlı gazeteci Ayhan Akyol da, “Mesleğimize ve ilkelerimize sahip çıkmaya kendimizi mecbur hissediyoruz. Kahramanmaraş basını için önemli bir yere sahip olan Yadigar Jira, bizim için önemli bir çalışma arkadaşımız olacak” dedi.

Gazeteci Yadigar Jira’ya yeni görev

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