YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Gazeteci-yazar Ali Sirmen son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci-yazar Ali Sirmen son yolculuğuna uğurlandı

AA AA
19.03.2024 14:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Ali Sirmen son yolculuğuna uğurlandı.

Sirmen için Cumhuriyet Gazetesi binası önünde tören düzenlendi. Törene, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, eski Büyükelçi Onur Öymen ve yazar Ayşe Kulin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Gazetecilere konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sirmen'in sarı-kırmızılı kulüp için önemli bir kayıp olduğunu belirterek, "Ali Abi bizim önemli bir üyemizdi. Kendisiyle epey hatıram var. Ailesine sabır, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Sirmen için daha sonra Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törende de Sirmen'in ailesi, sevenleri ve meslektaşları hazır bulundu. Sirmen'in oğlu Devrim Sirmen ve ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ali Sirmen'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale’de İHA destekli kaçak göçmen operasyonuÇanakkale’de İHA destekli kaçak göçmen operasyonu
Elazığ Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir Ramazan yaşatıyorElazığ Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir Ramazan yaşatıyor
Bitlis’te sağanak yağışla bir taş ev yıkıldıBitlis’te sağanak yağışla bir taş ev yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
Gazeteci Dursun Özbek Ali Sirmen cenaze zincirlikuyu mezarlığı

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Mart Salı

İmsak
05:37
Sabah
07:02
Öğle
13:17
İkindi
16:40
Akşam
19:22
Yatsı
20:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Mart Salı

Mavi eczanesi
Gaziosmanpasa
Ferah eczanesi
Sultanbeyli
Kağithane metro eczanesi
Kagithane
Sena sağlik eczanesi
Esenler
Lilyum eczanesi
Kadikoy
Avcilar merkez eczanesi
Avcilar
Nautilus eczanesi
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.