YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Gazeteci Yazar Mustafa Aydoğan hayatını kaybetti

Gazeteci Yazar Mustafa Aydoğan hayatını kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.04.2020 15:37 | Son Güncelleme

Gazeteci Yazar ve Olay Türk Tv Programcısı Mustafa Aydoğan, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.Kentte gazetecilik yapan 60 yaşındaki Mustafa Aydoğan, sabah evinde geçirdiği rahatsızlık sonucunda hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Yazar ve Olay Türk Tv Programcısı Mustafa Aydoğan, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Kentte gazetecilik yapan 60 yaşındaki Mustafa Aydoğan, sabah evinde geçirdiği rahatsızlık sonucunda hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk tespitlerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mustafa Aydoğan’ın cenazesi basın mensupları ve yakınlarının katılımıyla Hulusi Akar Camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Ramazanda su kaybına dikkat

Ramazanda su kaybına dikkat

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:41
Öğle
12:41
İkindi
16:27
Akşam
19:31
Yatsı
20:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Emel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de karantinadaki mahalleden kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de karantinadaki mahalleden kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kayseri’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Mehmet İle Şaheste Bir Ömür Mutluluğa “evet” Dedi

Mehmet İle Şaheste Bir Ömür Mutluluğa “evet” Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.