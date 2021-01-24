Gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 28. yılında anıldı

"Bir Kuvayımilliyeciydi. Araştırmacı gazeteciliği, karanlıklara ışık tutmayı, direnmeyi, kalpaklı Kuvayımilliyeci olmayı ondan öğrendik. O karanlıklara ışık tutan birisiydi. Öldüğünde arkasından çok şey söylendi. Bütün karanlıkların aydınlanacağını, faillerin yakalanacağını, asıl faillerin üzerine gidileceğini ısrarla söylediler. 28 yıl geçti, asıl failler hala karanlıkta. Ona bir borcumuz var. O, ölmeden önce diyordu ki 'Vurulduk ey halkım, unutma bizi.' Biz onu unutmayacağız, o bizim yüreğimizde, o bizim kalbimizde, onu unutmak mümkün değil. Ülkesini seven, bayrağını seven herkes Uğur Mumcu'yu hiç unutmayacaktır. Uğur Mumcu medyanın bir lideridir, bir önderidir, bir aydınlanmacısıdır. Dolayısıyla bir Cumhuriyet değeridir, onu unutmak zaten mümkün değildir. Bizler var oldukça Uğur Mumcu da var olacaktır."

