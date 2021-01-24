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Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun otomobili Eskişehir'de parkta sergileniyor

24.01.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun otomobili Eskişehir'de parkta sergileniyor

ESKİŞEHİR (AA) - Ankara'daki evinin önünde 28 yıl önce bombalı suikast sonucu öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun otomobili, Eskişehir'de adının verildiği parkta 5 yıldır sergileniyor.

Büyükdere Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı'nda otomobilin bulunduğu anıta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf bir grup tarafından karanfil bırakıldı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uğur Mumcu'nun bu araçla Ankara'dan gelip Anadolu Üniversitesinde derslere girdiğini ve bazen etkinliklere katıldığını söyledi.

Mumcu'nun otomobilinin yıllarca Ankara'da kaldığını belirten Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Olayın ardından 2013 yılına kadar bu otomobil Ankara Emniyet Müdürlüğünün garajındaydı. 20 yıllık süre dolunca otomobilin aileye teslim edilmesi gerekiyordu. O süreç başladığında aileye, '1-2 ay içinde otomobil size teslim edilecek' diye bildirdiler. Bunun üzerine aile ile görüşüp otomobilin Eskişehir'e getirilmesini talep ettik. Otomobilin bir parka konulabileceğini düşündük. Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, Eskişehir'i tercih edince biz de bir kamyonla 2013'te otomobili buraya getirdik."

Aracın, Mumcu ailesinin isteği doğrultusunda boyanmadan, olduğu gibi parkta hazırlanan bölümde 2016'da sergilenmeye başlandığını anlatan Hacıoğlu, "Bu anıtın bir özelliği var. Türkiye'de mermer çıkan bütün illerden mermer getirildi ve buraya konuldu. Otomobilin içinde olduğu fanus, kırılmaz camdan. Bu camlar açılmıyor, sadece yetkili kişiler içine girebiliyor. Ayrıca camlar ışığı yansıtmıyor ve her açıdan otomobil rahatça görülebiliyor. Bu otomobil, bizimle Eskişehir'de yaşıyor." diye konuştu.

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