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Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin kabri başında anıldı

02.08.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin kabri başında anıldı

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin, vefatının birinci yılında Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Asım Gültekin Dergicilik Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programda, geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden Gültekin'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yaptığı konuşmada, Gültekin'in unutulmayacak bir karakter olduğunu belirtti.

Öztürk, "Asım Gültekin kardeşimizin ölüm yıl dönümünde kendisini rahmetle anıyoruz. Kendisi bizim için hem hemşehrimiz hem de yazdıklarıyla Türkiye'ye mal olmuş bir insan, iyi yazar ve dergici. Kendisini hep özleyeceğiz ve her ölüm yıl dönümünde rahmetle anacağız ve ziyaret edeceğiz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Katılımcılar, anma programından sonra Asım Gültekin adına yaptırılan camiyi ziyaret etti.

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