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Gazeteci yazar Yavuz Donat’tan Başkan Beyoğlu’na ziyaret

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.02.2020 17:29 | Son Güncelleme

Gazeteci-yazar Yavuz Donat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret etti.Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bölge ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Diyarbakır’a gelen gazeteci-yazar Yavuz Donat’ı ağırladı.

Gazeteci-yazar Yavuz Donat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret etti.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bölge ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Diyarbakır’a gelen gazeteci-yazar Yavuz Donat’ı ağırladı. Başkan Beyoğlu, Yavuz Donat gibi ülkenin önemli değerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, “Yavuz Donat ülkemizin çok önemli bir değeri olup yazdığı yazılar ile bizlere ışık tutmaktadır. Böyle bir değeri ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi.
Gazeteci Donat Başkan Hüseyin Beyoğlu’na yazdığı kitabı hediye ederken, Başkan Beyoğlu ise Diyarbakır’ı simgeleyen fincan takımını Donat’a takdim etti.

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