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  4. Gazeteciler 10 Ocak’ı buruk kutluyor

Gazeteciler 10 Ocak’ı buruk kutluyor

BURSA HABERLERİ  | 09.01.2020 16:39 | Son Güncelleme

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir, 10 Ocak’ı Çalışan Gazeteciler Günü değil, mücadele günü olarak gazetecilerin buruk kutladığını belirterek, “İşsiz gazetecilerin sayısı önceki yıllara göre 10 kat arttı.

Gazeteciler 10 Ocak’ı buruk kutluyor

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir, 10 Ocak’ı Çalışan Gazeteciler Günü değil, mücadele günü olarak gazetecilerin buruk kutladığını belirterek, “İşsiz gazetecilerin sayısı önceki yıllara göre 10 kat arttı. Bu işsizliğin önüne geçmek için internet yasasının acilen çıkarılması gerekiyor” dedi.
Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’yle ilişkin bir açıklama yaptı.
Başkan Mesut Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün gazeteciler için sorunların dile getirildiği bir gün olması gerekirken, işsizlikle mücadele gününe dönüştüğünü söyledi. Demir, “2019 yılında işsiz kalan gazeteci sayısı 10 kat arttı. Gazete ve televizyonların ekonomik açıdan yaşadığı sıkıntı işsizliği de beraberinde getirdi. Son dönemde öne çıkan internet medyaları da, kadrosunu güçlendirmek, işsiz gazetecilere sahip çıkmak için mücadeleye destek olur. Ancak, internet medyalarının güçlü olması için, işsiz gazeteci arkadaşlarımızın mesleğe geri dönmeleri için, ülkenin belinde kambur olan internet yasasının acilen çıkartılması gerekiyor” diye konuştu.
Teknolojinin geldiği noktada geleceğin medyası internet haber sitelerinin öne çıktığının altını çizen Başkan Mesut Demir, “Bugün internet haber sitelerinde çalışan onlarca gazeteci arkadaşımız bulunuyor. 10 Ocak, gazetecilerin çalışma haklarına iyileştirmeler getiren ve sosyal haklarını güvence altına alan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 günü Resmi Gazetede yayınlanmasının kutlandığı bir gündür. Lakin, internet medyalarında çalışan gazeteci arkadaşlarımız, bu günü 212 sayılı yasaya bağlı sigortalarının yatırılamaması sebebiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü buruk kutlamaktadır” ifadelerini kullandı.
Medyanın ülkeyi ve şehirleri yönetenler ile halk arasında köprü olduğunun altını çizen Başkan Demir, “Çalışma koşulları iyileştirilmiş, özgür bir ortamda mesleğini icra eden gazeteciler, ülkenin geleceğine çok daha fazla katkı sunacaktır. Gazetecilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için hızla çıkartılması gereken internet yasası ile gazetecilik mesleğinin geleceği de kurtarılmış olacaktır. Aksi halde, sosyal medya mecraları internet medyasının önüne geçerek bilgi kirliliği, gerçek dışı bilgi paylaşımları ile ülkemizi zor bir sürece doğru sürükleyebilir. İnternet yasasının hızla TBMM’ye getirilmesi dileğiyle yönetim kurulu arkadaşlarım adına meslektaşlarımızın 10 Ocak Basın Mücadele Günü’nü kutluyorum” dedi.

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