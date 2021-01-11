Gazeteciler 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünü gezdi

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünde başlatılan çalışmaları gazetecilerle birlikte inceldi.

Vali Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla Afyonkarahisar İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini Köyü’nde başlatılan ’Frigya Açık Hava Müzesi ve Karşılama Merkezi’ ile ’Sokak Sağlıklaştırma’ projeleri tüm hızıyla devam ediyor. "Frig Vadisi’nin kalbi" olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde, devam eden projelerin tamamlanmasıyla yakın zamanda önemli bir turizm destinasyonu olması bekleniyor. Frigya’nın en önemli kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, peribacaları, şapel, kilise ve Avdalaz Kalesi’nin bulunduğu Ayazini köyünde süren çalışmalara köy halkı da destek veriyor.

Vali Çiçek çalışmaları inceledi

’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, gazetecilerle bölgeye giderek, çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe’den bilgiler aldı. Gazetecilerle ile birlikte köyün girişinde başlatılan gezi de ’Karşılama Merkezi’nde süren çalışmalar incelendi. Daha sonra oyma kaya mezarları, peribacaları, şapel, kilise gibi tarihi yapıtlar incelendi. Vali Çiçek ile beraberindekiler bölgede süren çalışmalara destek veren köy halkıyla da görüştü.