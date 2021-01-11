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Gazeteciler 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünü gezdi

11.01.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünde başlatılan çalışmaları gazetecilerle birlikte inceldi.Vali Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla Afyonkarahisar İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini Köyü’nde başlatılan ’Frigya Açık Hava Müzesi ve Karşılama Merkezi’ ile ’Sokak Sağlıklaştırma’ projeleri tüm hızıyla devam ediyor.

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, 3 bin yıllık tarihe sahip Ayazini köyünde başlatılan çalışmaları gazetecilerle birlikte inceldi.
Vali Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla Afyonkarahisar İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini Köyü’nde başlatılan ’Frigya Açık Hava Müzesi ve Karşılama Merkezi’ ile ’Sokak Sağlıklaştırma’ projeleri tüm hızıyla devam ediyor. "Frig Vadisi’nin kalbi" olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde, devam eden projelerin tamamlanmasıyla yakın zamanda önemli bir turizm destinasyonu olması bekleniyor. Frigya’nın en önemli kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, peribacaları, şapel, kilise ve Avdalaz Kalesi’nin bulunduğu Ayazini köyünde süren çalışmalara köy halkı da destek veriyor.

Vali Çiçek çalışmaları inceledi
’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, gazetecilerle bölgeye giderek, çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe’den bilgiler aldı. Gazetecilerle ile birlikte köyün girişinde başlatılan gezi de ’Karşılama Merkezi’nde süren çalışmalar incelendi. Daha sonra oyma kaya mezarları, peribacaları, şapel, kilise gibi tarihi yapıtlar incelendi. Vali Çiçek ile beraberindekiler bölgede süren çalışmalara destek veren köy halkıyla da görüştü.

Burayı sizler ve bizler iyi tanıtmalıyız
Sokak sağlıklaştırma çalışmalarının sürdüğü bölgede de incelemelerini sürdüren Vali Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar’da termal turizmin yanında kültür turizmini de tekrar canlandırmak istediklerini söyledi. Çiçek konuşmasına şöyle devam etti:
“8 bin yıl öncesine giden bir tarihin üzerinde yaşıyoruz. Sadece Frig vadisindeki Frigler yaşadığı alanın 576 kilometresinin 400 kilometresi bizim sınırlarımız içerisinde. İşte o yüzden Frigya’nın kalbi diyoruz Ayazini’ye. Bugüne kadar hep tanıtmaya çalıştık ama tam istediğimiz noktaya gelmedi. Bundan önce yapılan adımlar bugün bizim şimdi attığımız adımların temelini oluşturdu. Şimdi hemen icraata geçtik. Sizlerin desteğiyle kısa bir süre önce gördük ki turistler tarafından çok ilgi çekiyor. Muhtarımdan yeni bilgi aldım 250 yabancı plakalı araç geldiğini söyledi. Burayı basından görüp geliyorlar. Burayı sizler (gazeteciler) ve bizler iyi tanıtmamın gerekiyor.
Vali Çiçek’in konuşmalarının ardından köy halkının yapmış olduğu katmer ve bükmeler misafirlere ikram edilmesiyle program son buldu.
Öte yandan gerçekleştirilen geziye Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Yardımcıları Dr. Mehmet Boztepe, Nurullah Kaya, Mehmet Keklik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, daire müdürleri ve gazeteciler katıldı.

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