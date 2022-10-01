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Gazeteciler Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı

01.10.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteciler Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) desteğiyle Ağrı'ya gelen gazeteciler, Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

Çeşitli illerden gelen, Ankara'daki Medyatrek Dağcılık ve Doğa Sporları Grubu üyelerinin de aralarında bulunduğu gazeteciler, Doğubayazıt ilçesinde ilk olarak Sağdıç köyünü ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Başkentten gelen gazeteciler, Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın gönderdiği mont, bot ve kırtasiye malzemelerini köydeki 127 öğrenciye dağıttı. SERKA çalışanları da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sona Çevirme mezrasına geçen gazeteciler, buradan rehberler eşliğinde Ağrı Dağı'na tırmanışa geçerek 3 bin 200 metredeki kamp alanına ulaştı.

Geceyi burada geçirip sabah yeniden tırmanışa başlayan gazeteciler, 4 bin 200 metredeki kamp alanına ulaşıp bir süre dinlendi. Daha sonra tırmanışlarını sürdüren gazeteciler, etkinliğe başladıkları ikinci günün gecesinde dağın zirvesine çıktı.

Zirvede bir süre vakit geçiren gazeteciler, ardından inişe geçip ilçeye döndü.

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Gazeteci Ağrı Dağı

Ağrı Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
04:34
Sabah
05:57
Öğle
12:03
İkindi
15:21
Akşam
17:59
Yatsı
19:16
Ağrı ECZANELER
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