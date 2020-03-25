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Gazeteciler, hazırladıkları videoda koronavirüs tedbirlerine uyulması çağrısı yaptı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 25.03.2020 13:34 | Son Güncelleme

Gazeteciler, hazırladıkları videoda koronavirüs tedbirlerine uyulması çağrısı yaptı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de basın mensupları, hazırladıkları videoyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uyulması çağrısında bulundu.

Sosyal sorumluluk anlayışıyla Ahi Televizyonu stüdyosunda bir araya gelen basın mensupları, her bir cümlesini başka bir gazetecinin seslendirdiği iki video hazırladı.

Videonun ilkinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri anlatan gazeteciler, ikincisinde ise zorunlu olmadıkça vatandaşlardan dışarı çıkmamalarını istedi.

Gazeteciler, videoyu hem kurumları hem de kendilerinin sosyal medya hesaplarından yayınladı.

"Evde kalın" başlığıyla hazırlanan videoda, "Kırşehir'de gazeteciler olarak bizler, sizleri haberdar etmek için buradayız. Sizler de Türkiye için Kırşehir için tüm halkımızın sağlığı için gelecek için evde kalın lütfen." ifadeleri yer alıyor.

Ahi Televizyonu Genel Müdürü Mesut Dalkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla vatandaşların park, piknik alanları ve meydanlara çıkmaya başladığını görünce projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.

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