Gazeteciler, iç ve dış politikayı değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesinin başlattığı "Bildiğiniz gibi değil" söyleşi serisinin üçüncüsü düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezindeki programa Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar konuk oldu.

Programın moderatörlüğünü üstlenen gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş İstanbul Havalimanı, Kanal İstanbul ve Doğu Akdeniz konusunda sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen algı operasyonlarını anlattı.

Kanal İstanbul'un "ihanet", "cinayet" benzetmelerinin aksine çok ciddi bir proje olduğunu söyleyen Kızıltaş, "Evimizin arka bahçesine su arkı yapmıyoruz. Karadeniz'le Marmara arasına ciddi bir kanal yapıyoruz. Boğaza alternatif değil ama boğaz kadar önemli bir iş yapıyoruz." diye konuştu.

Kızıltaş, projeye 2011'de karar verildiğine işaret ederek, "O tarihten beri 7 üniversiteden 36 bilim dalında 200 uzman 13 bin sayfa rapor hazırlamışlar. Kuş türlerinden depreme kadar her şeyi ölçmüşler. O insanlar 13 bin rapor hazırlamış ama birileri 'Problem var yapmamalıyız.' diyor. 'Suya tuzlu su karışır.' diyor. Karışmaz. Çünkü kanal yapıyoruz hendek eşmiyoruz." ifadelerini kullandı.