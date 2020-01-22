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  4. Gazeteciler ve din görevlilerine ilk yardım eğitimi

Gazeteciler ve din görevlilerine ilk yardım eğitimi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

AFAD Başkanlığı koordinesinde Adıyaman Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından gazeteciler ve din görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi.Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) salonunda İlk Yardım Eğitimcisi Metin Tırtık ve Kamber Özkara tarafından ilk yardım eğitimi verildi.Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar eğitimde gösteriliyor.Yaşanabilecek acil durumlarda ilk yardım uygulamalarını öğrenmek ve ilkyardım becerilerinin güncel tutulması için Türkiye’de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD’ın yürüttüğü Afetlere Hazırlık Yılı, 7.ayında, “ilk yardım” konusuna odaklanıyor.

AFAD Başkanlığı koordinesinde Adıyaman Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından gazeteciler ve din görevlilerine ilk yardım eğitimi verildi.
Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) salonunda İlk Yardım Eğitimcisi Metin Tırtık ve Kamber Özkara tarafından ilk yardım eğitimi verildi.
Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar eğitimde gösteriliyor.
Yaşanabilecek acil durumlarda ilk yardım uygulamalarını öğrenmek ve ilkyardım becerilerinin güncel tutulması için Türkiye’de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD’ın yürüttüğü Afetlere Hazırlık Yılı, 7.ayında, “ilk yardım” konusuna odaklanıyor. AFAD, her an karşılaşılabilen ev, trafik ya da iş kazalarında kendileri ile en yakınlarına yardım edebilmeleri için vatandaşlara ilk yardım uygulamalarını öğrenme ve becerilerini güncel tutma çağrısı yapıyor. AFAD, kazalarda basit uygulamalarla kurtarılabilecek yaşamların birkaç dakika içinde yitirilmemesi için vatandaşları harekete geçmeye çağırıyor.

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Deva Eczanesi
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Üniversite Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Salduz Eczanesi
Kahta
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