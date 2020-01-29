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Gazetecilerden Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’a ziyaret

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.01.2020 16:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler ve Yönetim kurulu üyeleri Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’u ziyaret ettiler.Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler, dernek yönetim kurulu üyeler, kentteki ulusal ve yerel basın temsilcileri ile birlikte Şanlıurfa il Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’u ziyaret etti.

Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler ve Yönetim kurulu üyeleri Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’u ziyaret ettiler.
Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler, dernek yönetim kurulu üyeler, kentteki ulusal ve yerel basın temsilcileri ile birlikte Şanlıurfa il Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’u ziyaret etti. Dernek Başkanı Kamil Güler, Eylül 2019 tarihinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü olarak atanan Selçuk Doğuş’a görevinde başarılar diledi. Kentte basın kuruluşlarına haber akışının düzenli ve zamanında sağlandığını ve bu nedenle bilgi kirliliğinin önüne geçildiğini vurgulayan Güler, kentteki uyuşturucu tacirleri ve tefecilerle yapılan mücadeleden de halkın memnun olduğunu kaydetti. Huzur ve güvenin önemine dikkat çeken Güler, "Kentteki hırsızlık ve asayiş olaylarının da azalması huzur şehri Şanlıurfa’nın turizm alanında ve iş dünyasının Şanlıurfa’ya rahat gelmesinde katkı sağlayacaktır. Bu da hem kent, hem de ülke ekonomisine fayda sağlayacaktır" diye konuştu.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ise gazetecilerin ziyaretinden memnuniyetini ifade ederek, gençlerin uyuşturucuya yakalanmaması için Şanlıurfa il genelinde yoğun çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Doğuş, sadece 2020 yılının ilk ayı içerisinde 65 uyuşturucu satıcısının yakalanarak, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandığını kaydetti.

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