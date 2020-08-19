YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Gazetecilerden Güneydoğu’ya kültür gezisi

Gazetecilerden Güneydoğu’ya kültür gezisi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, ’Güneydoğunun kadim şehirlerini tanıyoruz, tarihini öğreniyoruz’ projesi kapsamında Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep şehirlerine kültür gezisi düzenlendi.Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük başkanlığında Güneydoğu kültür gezisine 23 gazeteci katıldı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, ’Güneydoğunun kadim şehirlerini tanıyoruz, tarihini öğreniyoruz’ projesi kapsamında Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep şehirlerine kültür gezisi düzenlendi.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük başkanlığında Güneydoğu kültür gezisine 23 gazeteci katıldı. Otobüs ile Trabzon’dan çıkan heyet Tunceli’nin ardından Diyarbakır’a ulaştı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile görüşen heyet, Vali Karaloğlu’na plaket takdim etti. Vali Karaloğlu’na gezi ile ilgili bilgi veren Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, projenin İçişleri Bakanlığı öncülüğünde yürütüldüğünü söyledi. Proje kapsamında Güneydoğu illerini tanıyıp tarihlerini öğrendiklerini belirten Küçük, "Güneydoğunun kadim şehirlerini tanıyoruz, tarihini öğreniyoruz projesi kapsamında Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep şehirlerini ziyaret ediyoruz. Ülkemizin her bölgesi ayrı bir tarih ve kültürel mirasa sahip. Bizlerde bu mirası tanımak için böyle bir proje gerçekleştirdik. Bizlere destek olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanda bu bölgede görev yapan medya mensubu arkadaşlarımızı gerçekleştireceğimiz proje ile Karadeniz’de ağırlayacağız ve bölgemizi tanıtacağız" dedi.
Vali Karaloğlu ziyaretinden sonra heyet Zerzevan Kalesine geçerek tarihi kalede inceleme yaptı. Heyet daha sonra Mardin’e geçti. Mardin ziyaretinin ardından heyetin Şanlıurfa ve ardından Gaziantep’i ziyaret ederek Trabzon’a döneceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular! Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:02
Sabah
05:31
Öğle
12:28
İkindi
16:12
Akşam
19:15
Yatsı
20:38

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bağlar Belediyesi 200 haneli mezraya 10 günde 25 ara yol kazandırdı

Bağlar Belediyesi 200 haneli mezraya 10 günde 25 ara yol kazandırdı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz, Koçkar Şehitleri Anma Törenine Katıldı

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz, Koçkar Şehitleri Anma Törenine Katıldı

Barbi'nin intikamı

Barbi'nin intikamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.