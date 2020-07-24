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Gazetecilerden sessiz kutlama

AYDIN HABERLERİ  | 24.07.2020 11:56 | Son Güncelleme

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Aydın Valiliği önünde tören düzenledi.

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Aydın Valiliği önünde tören düzenledi. Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümü kapsamında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda AGC üyeleri Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

“Susarak anlatma zamanı”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren AGC Başkanı Semra Şener, gazetelerin ve gazetecilerin sorunlarına dikkat çekerek, “Gazetecilik bir ticari faaliyet değildi. Bu konuda bizler yıllarca, defalarca konuştuk ve maalesef bir arpa boyu yol alamadık. Gazetelerimizin bir bir kapanmasını, el değiştirmesini bir kabus filmi seyreder gibi seyrettik. Bundan sonraki 24 Temmuzlarda kaç kişi bu meydanlardan eksilecek bilmiyoruz. Şimdi konuşarak anlatamadıklarımızı, 24 Temmuz’da, 24 saniye susarak anlatma zamanı” dedi.

Gazetecilerin sorunlarına dikkat çekilen törende Aydınlı gazeteciler 24 Temmuz Basın Bayramı’nı 24 saniye susarak, sessiz bir şekilde kutladılar.

Atatürk anıtına kadın gazeteciler ile birlikte çelenk koyan AGC Başkanı Semra Şener, program sonrasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, Aydın basını ve sorunları hakkında bilgi verdi.

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Aydın Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:58
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:32
Yatsı
22:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Aka Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
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Zeren Eczanesi
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