Gazetecilere ’diyabet riski’ anketi yapıldı

Yozgat Diyabet Derneği, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti.

Yozgat Diyabet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Karakoç ve Bahadır Muhlis Gökgül ile şehirde görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarını ziyaret eden Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, basın mensuplarının diyabet riski taşıyıp taşımadığına dair ‘Tip 2 Diyabet Riski Taşıyor musunuz?’ anketi uyguladı. Basın çalışanları arasında diyabet konusunda farkındalık oluşturmak isteyen Yılmaz, çalışanlara diyabet dergisi hediye etti.

Yozgat’ta görev yapan basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladığını dile getiren Dernek Başkanı Yılmaz, “Diyabet konusunda gazeteci arkadaşlarımıza ‘Tip 2 Diyabet Riski Taşıyor musunuz?’ anketi yaptık, farkındalık oluşturmak istedik. Bu ankete internet üzerinden tüm vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşabilirler ve kendileri de yapabilirler. Diyabetle ilgili farkındalık çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız Yozgat’ta diyabet farkındalığını oluşturmak. Pandemi süresinde diyabetli hastalarımızın maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına özellikle uymalarını istiyorum. Bu vesileyle tekrardan gazetecilerimizin basın bayramını kutluyorum” dedi.

