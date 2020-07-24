YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Gazetecilere ’diyabet riski’ anketi yapıldı

Gazetecilere ’diyabet riski’ anketi yapıldı

YOZGAT HABERLERİ  | 24.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

Yozgat Diyabet Derneği, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti.Yozgat Diyabet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Karakoç ve Bahadır Muhlis Gökgül ile şehirde görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarını ziyaret eden Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, basın mensuplarının diyabet riski taşıyıp taşımadığına dair ‘Tip 2 Diyabet Riski Taşıyor musunuz?’ anketi uyguladı.

Yozgat Diyabet Derneği, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti.
Yozgat Diyabet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Karakoç ve Bahadır Muhlis Gökgül ile şehirde görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarını ziyaret eden Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.
Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, basın mensuplarının diyabet riski taşıyıp taşımadığına dair ‘Tip 2 Diyabet Riski Taşıyor musunuz?’ anketi uyguladı. Basın çalışanları arasında diyabet konusunda farkındalık oluşturmak isteyen Yılmaz, çalışanlara diyabet dergisi hediye etti.
Yozgat’ta görev yapan basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladığını dile getiren Dernek Başkanı Yılmaz, “Diyabet konusunda gazeteci arkadaşlarımıza ‘Tip 2 Diyabet Riski Taşıyor musunuz?’ anketi yaptık, farkındalık oluşturmak istedik. Bu ankete internet üzerinden tüm vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşabilirler ve kendileri de yapabilirler. Diyabetle ilgili farkındalık çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız Yozgat’ta diyabet farkındalığını oluşturmak. Pandemi süresinde diyabetli hastalarımızın maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına özellikle uymalarını istiyorum. Bu vesileyle tekrardan gazetecilerimizin basın bayramını kutluyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
PARTNER Meğer doğruymuş! Meğer doğruymuş!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Yozgat Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:26
Öğle
12:52
İkindi
16:47
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Yozgat Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Kaytan Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Hayat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yozgat’ta 150 dönüm hububat ekili tarla yandı

Yozgat’ta 150 dönüm hububat ekili tarla yandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Lenfodem hastalarına ameliyatsız tedavi

Lenfodem hastalarına ameliyatsız tedavi

Yozgat Keklik Üretim İstasyonu 12 Bin Kınalı Keklik Üretecek

Yozgat Keklik Üretim İstasyonu 12 Bin Kınalı Keklik Üretecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.