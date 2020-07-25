Gazetecilere ‘Medya için demokrasi, demokrasi için medya’ semineri

Muş Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ile Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Medya için demokrasi, demokrasi için medya’ projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve iki gün boyunca sürecek olan seminer, dört oturum şeklinde gerçekleşecek. Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamilla Aliyeva, Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Temiztürk, MŞÜ Dr. Öğretim Üyesi Samet Günek, Gazeteci Faruk Güneş ve yerel medya duayenlerinden Bülent Toplu’nun konuşması olarak katılacağı seminer, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı’nın görüntülü sohbeti ile başladı. MGC Başkanı Emrullah Özbey ve Prof. Dr. Hakan Temiztürk’ün selamlama konuşmasının ardından ilk oturum, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamilla Aliyeva’nın, toplum ve medya arasındaki ilişkiyi ele alması ile başladı. Gazeteci Bülent Toplu ise Muş yerel basınının geçmişten günümüze olan tarihçesi hakkında bilgilendirmelerde bulunmasıyla devam eden seminerin ikinci oturumunda ise Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Temiztürk, ‘Haber yazma/röportaj’ tekniklerine değinirken, MŞÜ Dr. Öğretim. Üyesi A. Samet Günek ise ‘Kültür-Sanat Haberciliği’ hakkında bilgilendirmede bulundu.

Seminerin birinci günü Gazeteci Faruk Aktaş’ın basının güncel sorunlarına değinmesi ve soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

Düzenlenen seminere; Muş, Bitlis ve Erzurum yerel medya temsilcileri katıldı.

