YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Gazetecilere saldıran kadın gözaltına alındı

Gazetecilere saldıran kadın gözaltına alındı

12.01.2021 17:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gazetecilere saldıran kadın gözaltına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde adliye önünde gazetecilere hakaret edip fiziki saldırıda bulunan tutuklu yakını kadın, polis tarafından gözaltına alındı.Olay, bugün öğlen saatlerinde meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde adliye önünde gazetecilere hakaret edip fiziki saldırıda bulunan tutuklu yakını kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu satışı yapmak suçundan tutuklanan K.Ç.’yi haber yapmak isteyen gazetecilere, tutuklunun yakını olduğu iddia edilen E.Ö.Ç. tarafından hakaret edilerek, fiziki saldırıda bulunuldu. Gazetecilerin şikayeti üzerine E.Ö.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:22
İkindi
15:55
Akşam
18:17
Yatsı
19:38

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Acar Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Efe Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Belediye ekipleri Didim’de çalışmalarını sürdürüyor

Belediye ekipleri Didim’de çalışmalarını sürdürüyor

Başkan Kaplan, “KYK Yurdu Projesi onaylandı

Başkan Kaplan, “KYK Yurdu Projesi onaylandı

KUTO Başkan Akdoğan, yiyecek-içecek sektörünü değerlendirdi

KUTO Başkan Akdoğan, yiyecek-içecek sektörünü değerlendirdi

Büyükşehir ekipleri, çocuk parklarını temizliyor

Büyükşehir ekipleri, çocuk parklarını temizliyor

Başkan Ulucan, gazetecilere yapılan saldırıyı kınadı

Başkan Ulucan, gazetecilere yapılan saldırıyı kınadı

Başkan Günel’den eski hakem Toroğlu’na tepki

Başkan Günel’den eski hakem Toroğlu’na tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.