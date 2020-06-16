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Gazi ailesi, koruyucu aile oldu

ERZURUM HABERLERİ  | 16.06.2020 10:14 | Son Güncelleme

2013 yılında vefat eden Kore Gazisi Fevzi Çalışkan’ın kızı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Emine Çalışkan, koruyucu aile oldu.Çalışkan ailesi, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde kalan 5 yaşındaki Küçük Melek’in koruyucu ailesi oldu.Çalışkan ailesi ve küçük Melek, AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş’ı ziyaret etti.

Gazi ailesi, koruyucu aile oldu

2013 yılında vefat eden Kore Gazisi Fevzi Çalışkan’ın kızı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Emine Çalışkan, koruyucu aile oldu.
Çalışkan ailesi, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde kalan 5 yaşındaki Küçük Melek’in koruyucu ailesi oldu.
Çalışkan ailesi ve küçük Melek, AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş’ı ziyaret etti. Ziyarette AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci ve AÇSH Şube Müdürü Muhammet Başbuğ’da hazır bulundu.
İlbaş, çalışkan ailesine duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi: “Erzurum’da 46 koruyucu ailenin yanında 58 çocuğumuz barınıyor. 1 çocuk için başvuru süreci devam ediyor. Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. Koruyucu aile olun bir çocuğun hayatı değişsin. ”
Çocukların yeterli sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılandığı sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlanın altını çizen İlbaş, “Kuşkusuz anne babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel, bedensel, ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gereksinimini karşılayamaz hale gelebilmektedirler. Böyle durumlarda, çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Bizlerde koruyucu aile olmak isteyen kişilere gerekli prosedürleri uygulayarak, uygun profilde olanlara bu önemli sorumluluğu veriyoruz’ ’dedi.
Emine Çalışkan ise koruyucu aile olmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, koruyucu aile kavramının toplumsal sorumluluk açısından önemli olduğunu ifade etti.
Herkesin bu hazzı yaşamasını öneren Çalışkan, bir çocuğunun aile ortamında olmasının çocuğun hayatını değiştirdiğini belirtti.

Gazi ailesi, koruyucu aile oldu

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