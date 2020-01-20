YURTHABER
  4. Gazi Bayram İşcan’ı evinde ziyaret etti

Gazi Bayram İşcan’ı evinde ziyaret etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Tekeli Taburuna bağlı Milgetav Üs Bölgesinde bölücü terör örgütlerince atılan havan sonucu yaralanan Gazi Jandarma Uzman Çavuş Bayram İşcan ile ailesini evinde ziyaret etti.Vali Toraman ile eşi Neşe Toraman, Gazi Bayram İşcan ile eşi Aburu İşcan ile bir süre görüşüp istek ve arzularını dinledi.Ziyarette; İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan yer aldı.

Gazi Bayram İşcan’ı evinde ziyaret etti

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Tekeli Taburuna bağlı Milgetav Üs Bölgesinde bölücü terör örgütlerince atılan havan sonucu yaralanan Gazi Jandarma Uzman Çavuş Bayram İşcan ile ailesini evinde ziyaret etti.
Vali Toraman ile eşi Neşe Toraman, Gazi Bayram İşcan ile eşi Aburu İşcan ile bir süre görüşüp istek ve arzularını dinledi.
Ziyarette; İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
2020 yılı arsa tahsis bedeli ve tahsis kriterleri görüşüldü2020 yılı arsa tahsis bedeli ve tahsis kriterleri görüşüldü
Simavlı gençler Prag yolcusuSimavlı gençler Prag yolcusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Bitlisli kanaat önderi Çevik, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi

Bitlisli kanaat önderi Çevik, binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Eskişehirli güreşçiler madalya ile döndü

Eskişehirli güreşçiler madalya ile döndü

Kütahya Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:10
Öğle
13:16
İkindi
15:49
Akşam
18:12
Yatsı
19:34

Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Fatoş Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Şule Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.