Gazi Caddesindeki altyapı çalışmaların startını Başkan Savran verdi

Nevşehir Belediyesi tarafından, Güzelyurt Mahallesi’ndeki Gazi Caddesi’nde altyapı yenileme çalışmalarına başlandı. Uzun yıllardır kullanılan ve sık sık yaşanan arızalardan dolayı su kesintilerinin yaşandığı caddenin içme suyu hattını tamamen yenileyecek olan çalışmaların startını Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran verdi.

Nevşehir Belediyesi, kenti daha sağlıklı ve nitelikli bir altyapıya kavuşturarak, eski içme suyu hatlarından kaynaklanan su kesintilerini önlemek için yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi tarafından Güzelyurt Mahallesi’ndeki Gazi Caddesi’nde, uzun yıllardır kullanılan ve yaşanılan arızalardan dolayı mahallede sık sık su kesintilerine neden olan içme suyu hatlarını yenilemek için çalışma başlatıldı.

Gerçekleştirilecek olan çalışma ile birlikte belediye ekipleri Nevşehir Polis Evi yanından başlayarak 80. Yıl Bulvarı’na kadar uzanan Gazi Caddesi’ndeki içme suyu hattında bulunan ve uzun yıllardır kullanılan eski asbestli boruları yeni nesil polietilen borularla değiştirecek.

Bu sayede içme suyu borularından kaynaklı arızaları önleyerek bölgedeki vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunacak olan Nevşehir Belediyesi, ayrıca bölgedeki kanalizasyon hattını da yenileyecek.

Ardından bu bölgede ilk kez yağmur suyu hattı da döşeyecek olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri caddeyi modern bir altyapıya kavuşturacak.

Gazi Caddesi’nde sabah erken saatlerde başlatılan altyapı çalışmalarının startını veren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin Başkan Yardımcısı Ersin Erol ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile görüşerek çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

Çalışmaların gerçekleştirildiği bölgede son yıllarda çok sık içme suyu borularından kaynaklı arızanın yaşandığı ve bu durumun mahalle sakinlerini mağdur ettiğini belirten Savran, “İnşaallah yapacağımız çalışmalarla burası modern bir altyapıya kavuşacak” dedi.

2021 yılı içerisinde şehrin birçok noktasında önemli altyapı ve sıcak asfalt projelerini hayata geçireceklerini müjdeleyen Savran, “Hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve şehrimizin modern şehirlerle yarışabilirliğini sağlamak için öncelikle altyapı sorunlarından tamamen bu şehri kurtarmamız gerekiyor. Bu anlayış doğrultusunda altyapıda ve üstyapıda sorunların çözüldüğü, konforun sağlandığı bir Nevşehir hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

