Gazi Çiftliği kütüphaneye kavuşuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından kullanılan ve yıllar sonra asli kimliğine kavuşturulan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Gazi Çiftliği’nde büyük bir kütüphane kuruluyor. Gazi Çiftliği’nde büyük bir kütüphane kurmayı hedefleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ilk adımı atarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’yla birlikte kütüphane için kitap bağışında bulundu. Kütüphaneye Türkiye’nin pek çok farklı kentinden 2 bin kitap ve çocuklar için ahşap materyallerden hazırlanan kitaplıklar bağışlandı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çiftçileri örgütlenmeye ve kooperatifleşmeye teşvik etmek için 1936 yılında 36 çiftçiyle kurduğu ve bir numaralı üyesi olduğu Tekir Çiftliği Tarım Kooperatifi’nin çiftlik binası, Atatürk’ün ölümünden sonra uzun yıllar ilkokul olarak kullanılmıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kooperatifçilik faaliyetlerinde kullanılan ve yıllar sora asli kimliğine dönen bu tarihi mekanda kooperatifçilik hizmetlerinin yanı sıra okuma faaliyetleri de sürdürülecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na verilen ve kooperatifçilik faaliyetlerinde kullanılan Gazi Çiftliği’nde, Atatürk’ün bıraktığı mirası emanet alan kadınlar, yine Atatürk’ün öğütlediği şekilde “En hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözlerini de kurulacak kütüphane sayesinde yaşatacak.

“Kooperatifleşme ile ilgili farklı projelerimiz devam ediyor”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, güzel bir proje için bir arada olduklarını vurguladı. Gazi Çiftliği’nin Atatürk’ün kendilerine bıraktığı önemli bir miras olduğunu ifade eden Seçer, atıl durumdaki binanın kullanımının yapılan protokol ile Kadın ve Aile Dairesi Başkanlığı’na verildiğini anımsattı. Seçer, kadın emeğini değerlendirme konusunda, kooperatifleşme olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Seçer, "Daha güzel şeyler de yapacağımızı hep birlikte umuyorum. Kooperatifleşme çalışmasına burada başladık. Atayurt’taki 20 kadınımızla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin projesi olan Zakkum Projesi’ni nasıl yetiştirileceğini, nasıl yapılacağını kadınlarımıza öğreterek, üretimini gerçekleştirdik. Bunun dışında, farklı kooperatifleşme ile ilgili pek çok proje hazırlıklarımız var ve uygulamaya en kısa zamanda geçeceğiz” diye konuştu.

“Kadınların ve çocuklarımızın gelişmesi için birlikte güzel işler yapacağız”

Seçer, kadınların ve çocukların eğitimi ile ilgili farklı programların Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlandığını dile getirerek, Gazi Çiftliği’nde bir kütüphane kurulması ve çocukların burada ders çalışması için çalışma başlattıklarını söyledi. Kütüphaneye birçok yerden kitap bağışı yapıldığını söyleyen Seçer, "Burada kadınların ve çocuklarımızın gelişmesi için yapacağımız projelerde birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Hepinizin emeklerine sağlık” ifadelerini kullandı.

