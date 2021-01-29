Gazi Çiftliğinde 4 haftalık eğitim programı başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesi Gazi Çiftliği’nde üretici kadınlar ve çocukları için 4 haftalık eğitim programı başlattı. İlk eğitimde 33 kadına çevre farkındalığı, kompost ve organik gübre üretimi eğitimleri verilirken, 15 çocuk da mahremiyet eğitimi aldı. 16 Şubat’a kadar sürecek eğitimler salı ve perşembe günleri verilecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çiftçileri örgütlenmeye ve kooperatifleşmeye teşvik etmek amacıyla 1936’da 36 çiftçiyle Tekir Çiftliği Tarım Kooperatifi’ni, Gazi Çiftliği’nde kurmuştu. Atıl duran çiftlik binası Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Kaymakamlığı işbirliğini içeren protokol ile Mersinden Kadın Kooperatifi’nin de dahil olduğu ortak projelerin ve eğitimlerin verilmesi için yeniden faaliyete geçirildi. Bu işbirliği kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca, ’kooperatifçilik eğitim ve uygulamaları’, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca, ’kadın istihdamına yönelik eğitimler’, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca, ‘sosyal, kültürel etkinlikler düzenlenmesi’, Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından da ‘kooperatifçilik, üretim, pazarlama’ konularında eğitimler verilmesi planlandı.

4 haftada toplam 14 eğitim verilecek Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca Silifkeli kadınların ve çocuklarının 4 hafta boyunca Gazi Çiftliği’nde alacağı eğitimlerin hem mesleki gelişimlerine hem de yaşam koşullarına fayda sağlaması amaçlanıyor. Bir aylık program kapsamında kadınlara takım çalışması, anne-çocuk iletişimi, kooperatifçilik, gıda üretimi, ambalajlama, ev kazaları, ilkyardım, kadın sağlığı ile mevsimlik süs bitkileri yetiştiriciliği ve bakımı gibi eğitimler verilecek. Çocukları ise eş zamanlı olarak mahremiyet, drama, ritim ve eğlenceli matematik gibi eğitimler alacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, 33 kadın ve 15 çocukla başlattıkları eğitim programının ilerleyen haftalarda da sürdürüleceğini belirterek, “Bu bölgede yaşayan üretici ve üretici potansiyeli olan kadınlarımız var. Hem onlara hem de çocuklarına bir dizi eğitim planladık. Kadınlarımız eğitim alırken, bu süreçte çocukları da eğitim ve etkinliklere tabi tutulacak. Her eğitim için kendi uzmanını aldık. Mesela şu anda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızdan bir çevre mühendisimiz uygulamalı olarak kompost üretimini anlatıyor. Bu ilk günümüz, çok güzel geçti” dedi.

“Gördüm ki hepsi bu işin farkında, bilincinde ve üretmeye hevesli kadınlarımız”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görevli çevre yüksek mühendisi Nursel Cansu Kaya, ’çevre farkındalık eğitimi, kompost, organik gübre üretimi’ adını taşıyan ilk eğitimden bahsederek, “Etkinliğimizin enerjisi çok yüksekti. Kadınlarımızla beraber bu projede yer almaktan mutluluk duyduk. Bu işin mutfağında zaten kadınlarımız var. Atıklar ve çevre bilinciyle ilgili bir ön bilgi verildikten sonra uygulama eğitimine başladık. Uygulama eğitimindeyse gördüm ki aslında hepsi gerçekten bu işin farkında, bilincinde ve üretmeye hevesli kadınlarımız” diye konuştu.

“Çocuklar daha önce burada bu tarz şeylerin hiç yapılmadığını söylediler”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nde görevli klinik psikolog Dilan Dinler de eş zamanlı olarak çocuklara “mahremiyet eğitimi” verildiğini kaydetti. Eğitimin içeriğinden söz eden Dinler, “Doğru bir mahremiyet eğitimi, çocukların hem bedenlerini tanımalarını hem de bedenlerini korumalarını sağlamaktadır. Çocuklarla etkinliğe başlamadan önce sohbet de ettik. Etkinliği çok beğendiler. Daha önce burada bu tarz şeylerin hiç yapılmadığını, çok güzel şeyler öğrendiklerini söylediler. Tekrar gelmemi istediler” şeklinde konuştu.

Silifkeli kadınlardan Hatice Okur Dönüm, kendilerini ‘Ata çiftliği kadınları’ olarak tanımladıklarını ve başlatılan eğitimlere büyük bir heyecanla devam edeceklerini belirtti. Dönüm, “Bu okulun değerlenmesini çok istiyorduk. Çünkü Gazi Çiftliği çok özeldi bizim için. Atatürk, Türkiye’nin kalkınmasının ilk ateşini burada verdi. Ondan dolayı çok değerliydi ve unutulmuştu. Vahap başkanımın buraya tekrar çok büyük destek vermesi bizi çok heyecanlandırdı. Meral hanım da özenle, göz bebeği gibi burayla ilgilendi. Buradaki kadınlar daha çok tam gün tarlada çalışıyor. Yevmiyeyle çalışan çok büyük bir kesim de var. Genç nüfus az, genç nüfus kadın da az burada. Ama biz elimizden geldiği kadar bu eğitimlere katılmak istiyoruz. Yeni şeyler öğrendikçe kendimize geliyoruz. Bir arada oldukça da inanılmaz keyif alıyoruz. Burada çocuklar ve kadınlar üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Silifkeli kadınlardan Hatice Sarıçalık ise seracılık ve hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi. Evdeki saksılarını geri dönüşüm malzemelerinden elde ettiğini vurgulayan Sarıçalık, atık yağların çöpe atılmaması ve lavaboya dökülmemesi gerektiği söyledi.

