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Gazi Gündüz, 1 aylık maaşını Efeler Ligi’nin yeni temsilcisi Solhanspor’a bağışladı

BİNGÖL HABERLERİ  | 09.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Efeler Ligi’nin yeni temsilcisi Bingöl Solhan Spor’a, terör gazisi Abbas Gündüz 1 aylık gazilik maaşı olan 5 bin TL’yi bağışlayarak örnek bir davranış gösterdi.30 Ocak 1996 tarihinde polis memuru olarak görev yaptığı Mardin Nusaybin’de hücre evi baskınında terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanarak gazi olan, Devlet Övünç Madalyası alan ve 15 Temmuz Derneği Genel Başkanlığı’nı yürüten Abbas Gündüz, bir aylık gazilik maaşı olan 5 bin TL’yi Efeler Ligi’nde mücadele eden Bingöl Solhan Spor’a bağışladı.Bingöl Solhan Spor Voleybol Takımı’nın Efeler Ligi’ndeki Doğu Anadolu’nun tek takımı olduğunu anımsatan Gündüz, "Yıllarca terörle ve teröristle anılan Doğu Anadolu bölgesinin bu tür başarılar ile gündeme gelmesi son derece önemli ve gurur verici.

Gazi Gündüz, 1 aylık maaşını Efeler Ligi’nin yeni temsilcisi Solhanspor’a bağışladı

Efeler Ligi’nin yeni temsilcisi Bingöl Solhan Spor’a, terör gazisi Abbas Gündüz 1 aylık gazilik maaşı olan 5 bin TL’yi bağışlayarak örnek bir davranış gösterdi.
30 Ocak 1996 tarihinde polis memuru olarak görev yaptığı Mardin Nusaybin’de hücre evi baskınında terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanarak gazi olan, Devlet Övünç Madalyası alan ve 15 Temmuz Derneği Genel Başkanlığı’nı yürüten Abbas Gündüz, bir aylık gazilik maaşı olan 5 bin TL’yi Efeler Ligi’nde mücadele eden Bingöl Solhan Spor’a bağışladı.
Bingöl Solhan Spor Voleybol Takımı’nın Efeler Ligi’ndeki Doğu Anadolu’nun tek takımı olduğunu anımsatan Gündüz, "Yıllarca terörle ve teröristle anılan Doğu Anadolu bölgesinin bu tür başarılar ile gündeme gelmesi son derece önemli ve gurur verici. Bu başarıların devam etmesi ve kalıcı olması son derece önemlidir. Batıdaki takımlar çok büyük bütçelerle kurulurken, doğu illerimizdeki takımlar kıt imkanlarla bu liglere tutunmaya çalışıyorlar. Ben devletin gazisi olarak gençlerimizin terörden ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve spora yönelmeleri için çorbada benim de tuzum olsun mantığı ile bir aylık maaşımı bağışladım. Benim maaşımın takıma bir faydası olmasa da devlet büyüklerimizin, maddi durumu iyi olan insanlarımızın bu takıma sahip çıkmaları için örnek olmak istedim. Çünkü spor, bölgeye huzur barış ve kardeşlik getirir. Sporun olmadığı yerde, sporcunun yetişmediği yerde terör olur, anarşi olur, fitne olur, bozgunculuk olur. Bizim sahip çıkmadığımız gençlerimize terör örgütleri sahip çıkar. Bingöl Solhan Spor takımının hikayesinden çok etkilendim. Bingöl halkının vatansever olmalarından çok etkilendim. Yedi yıl önce öğrencilerin harçlıklarından biriktirerek spor malzemesi alarak kurdukları bu mütevazi takım bugün voleybol sporunun zirvesine çıkıp Efeler Ligi’ne katılmış. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Bursa’da, Trabzon’da bu başarıları yakalamak kolaydır. Çünkü burada imkanlar daha fazladır. Bingöl’de, Şırnak’ta, Hakkari’de, Iğdır’da bu başarıları yakalamak çok daha zordur. Çünkü burada imkanlar sınırlıdır" dedi.
Yapılan bu anlamlı bağışın kendilerini çok duygulandırdığını belirten Solhan Spor Kulüp Başkanı Ziya Sözen ise, “Devletimizin Gazisinin bir maaşını kulübümüze bağışlaması bizleri duygulandırdı. Bu bağış, şimdiye kadar aldığımız ve alabileceğimiz en anlamlı bağış. Çünkü Gazimiz zaten devleti, milleti, vatanı için canından can, bedeninden parçalar feda etmiş. Bu vatan için yapabileceği en büyük fedakarlığı yapmış. Bunun üzerine devletimizin kendisine verdiği gazilik maaşını kulübümüze bağışlaması her türlü takdirin üzerinde. Bu anlamlı davranış karşısında diyecek kelime bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

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Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
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