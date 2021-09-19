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Gazi İsmail Kumartaşlı 17 yıldır beynindeki şarapnel parçalarıyla yaşıyor

19.09.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Kumartaşlı: - "Kucağında şehit vermenin, yaşamış olduğumuz olayın travması herkeste olduğu gibi bizde de oluyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da gazi İsmail Kumartaşlı, 17 yıldır beyninde iki şarapnel parçasıyla yaşıyor.

Piyade Uzman Çavuş Kumartaşlı, Şırnak'ta 2004 yılında terör örgütü tarafından yola döşenen uzaktan kumandalı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Yaklaşık 3,5 yıllık tedavisinin ardından yaşama tutunan gazi, beynindeki biri 10 milimetre, diğeri 3 milimetre 2 şarapnel parçasını büyük onurla taşıyor.

İsmail Kumartaşlı, AA muhabirine, 11 Temmuz 2004'te Şırnak Güçlükonak Karakolu'nda bölücü terör örgütünün yola döşediği uzaktan kumandalı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandığını söyledi.

Olayda çok sevdiği arkadaşını şehit verdiklerini kaydeden Kumartaşlı, "İlk müdahale helikopterle Şırnak Askeri Hastanesine götürüldükten sonra yapılmış, daha sonra Diyarbakır Askeri Hastanesine götürülüp beyin ameliyatı geçirmişim. Ameliyatlardan sonra GATA'ya sevk edildim." dedi.

Yaklaşık 3,5 yıl tedavilerin sonrasında ordudan malul gazi olarak emekli edildiğini anlatan Kumartaşlı, şunları söyledi:

"Vatana, millete borcumun ve görevimin bitmediğini düşünerek Afyonkarahisar'daki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine ilk üye oldum. Derneğin çeşitli kademelerinde görevlerde bulundum. Son 10 yıldır da derneğin şube başkanlığını yürütüyorum. Burada şehit anne ve babalarına bir evlat olmaya çalışıyoruz. Biz gaziler olarak yarım bıraktığımız işi şehit olarak tamamlamaya hazırız.""

- "Kafamın sağ tarafında yapay kemik var"

Kumartaşlı, yeni yaralanan gazilere yol göstermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Belirli aralıklarla kontrollerinin ve tedavisinin devam ettiğini belirten Kumartaşlı, "Şu anda başımın sağ tarafında yapay kemik var. İçerisinde de iki şarapnel parçası var. Sol kolda güç kaybı var. Kucağında şehit vermenin, yaşamış olduğumuz olayın travması herkeste olduğu gibi bizde de oluyor." diye konuştu.

İsmail Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Travma sonrası stres bozukluğu tanısıyla biz de tedavi gördük. İlaçlarımı kullanıyorum çünkü yaşadığımız şeyler bir insanın çok zor kaldırabileceği bir durum. Burada arkadaşları (gazileri) yönlendiriyorum, tedavilerini olmaları, yaşama tekrar dönmeleri, hayata daha sıkı bağlanabilmeleri, aileleri içerisinde mutlu olabilmeleri için bilgilendiriyorum."

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