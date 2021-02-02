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Gazi kentte, gazilik ünvanının verilişinin 100. yıldönümü gururu

02.02.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde şehre Gazilik Unvanı’nın verilişinin yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde atletizm etkinliği ve Gazi Yol Koşusu düzenleniyor.08 Şubat 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep’e Gazilik Unvanı verilişinin 100’üncü yılı anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi ortaklığında atletizm etkinliği ve Gazi Yol Koşusu 05 Şubat Cuma günü gerçekleşecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde şehre Gazilik Unvanı’nın verilişinin yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde atletizm etkinliği ve Gazi Yol Koşusu düzenleniyor.
08 Şubat 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep’e Gazilik Unvanı verilişinin 100’üncü yılı anısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi ortaklığında atletizm etkinliği ve Gazi Yol Koşusu 05 Şubat Cuma günü gerçekleşecek. Yarışmalar yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenecek, sahaya giriş alanında ateş ölçümleri yapılacak. Yarışmalarda dereceye girenlere madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verilecek.
Gazilik Unvanı’nın Veriliş Yıl Dönümü Atletizm Etkinlikleri ve Gazi Yol Koşusu, IAAF Teknik Kuralları ve TAF Yarışma Talimatına uygun olarak düzenlenecek. Sporcular yarışmalara 2020-2021 sezonu okul, kulüp, ferdi vizeli lisansları veya lisansı olmayan sporcular sağlık raporu ve kimlik ibraz ederek katılım sağlayacak. İstenilen belgeleri ibraz edemeyen sporcular yarışmaya alınmayacak, protestolu yarışmalarına izin verilmeyecek. Seyrantepe Atletizm Sahası’nda yapılacak 60 metre- 150 metre-fırlatma topu-uzun atlama branşlarındaki atletizm etkinliklerine 2009-2010-2011-2012-2013-2014 doğumlular katılabilecek. Gazi Yol Koşusu’nun startı Gaziantep Üniversitesi Rektörlük Binası Önü’nden başlayacak, Yol yarışında 2003-2004-2005-2006-2007-2008 doğumlular başvuru yapabilecek.

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