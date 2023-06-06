Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Dart Federasyonu tarafından 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Kızlar Dart Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Hayri Gür Spor Salonu’nda ki şampiyona da genç erkekler ve genç kızlar kategorilerinde yarışmalar düzenlendi.

Genç kızlar kategorisinde İrem Çetinkaya, Meryem Sakartepe, Zeynep Güven ve Melek Akın’dan oluşan Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Dart takımı Türkiye şampiyonu oldu. Okul Müdürü Etem Bilgin Başeğmez, Beden Eğitimi Öğretmenleri Merih Canarslan ve Hatice Günaydın’ın öğrencilere iki yıldır verdiği emekleri, kupayla taçlandırdılar. Bu başarıyla önümüzde ki yıl Genç Kızlar Dart Türkiye Şampiyonasına Eskişehir’den iki takım katılmaya hak kazandı. Okul Müdürü Etem Bilgin Başeğmez, bu yılın başında şampiyon olmaları halinde belirttiği bisiklet sözünü yerine getirerek, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini tebrik etti.

